Fiat Topolino sbarca negli Usa, l'annuncio del Ceo Olivier Francois

Motori
©Ansa

"La nostra piccola, allegra e colorata auto, ormai presente ovunque in Europa, ha fatto diverse apparizioni negli Stati Uniti nell'ultimo anno, e sta suscitando un enorme entusiasmo tra i consumatori", ha fatto sapere il ceo del marchio, confermando che maggiori dettagli in merito "arriveranno l'anno prossimo"

"La Fiat Topolino, la nostra piccola, allegra e colorata auto ormai presente ovunque in Europa, ha fatto diverse apparizioni negli Stati Uniti nell'ultimo anno, e sta suscitando un enorme entusiasmo tra i consumatori. Tanto che sono felice di annunciare che porteremo la Fiat Topolino negli Stati Uniti, con maggiori dettagli che arriveranno l'anno prossimo". La conferma è arrivata direttamente da Olivier Francois, ceo del marchio Fiat.

La Fiat Topolino esposta a Miami - ©Ansa

Le attenzioni del pubblico americano

Proprio nel 2025 l'iconico mezzo targato Fiat è apparso al Concours d'Elegance di Greenwich e ai Saloni dell'auto di New York e Los Angeles, attirando le attenzioni del pubblico statunitense. Ed è comparsa anche - in un coloratissimo esemplare one-off - durante l'Art Week di Miami per mano dell'artista internazionale Romero Britto. Questa Fiat Topolino, chiamata Brittolino, è stata esposta al Grand Salon, situato presso il Britto Palace, quello che viene definito il più grande studio d'arte al mondo. "La nostra collaborazione unica con Britto è perfettamente logica - ha dichiarato Francois - visto che Insieme abbiamo unito due marchi iconici con un'influenza globale che rappresentano colore e felicità, portando un sorriso sul volto delle persone".

Non sono "made in Italy", sequestrate 134 Fiat Topolino a Livorno
