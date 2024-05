Non sono "made in Italy", sequestrate 134 Fiat Topolino a Livorno

Lo riporta il quotidiano locale Il Tirreno. Le auto avevano sulla fiancata un adesivo con il tricolore italiano senza essere state prodotte però nel nostro paese: Guardia di finanza e Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno contestato a Stellantis la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, in quanto le vetture erano state prodotte in Marocco. "L'adesivo in questione aveva la sola finalità di indicare l'origine imprenditoriale del prodotto", ha precisato il gruppo italo-francese

Recavano sulla fiancata un adesivo con il tricolore italiano ma non erano Made in Italy: per questo motivo 119 Fiat Topolino e 15 Fiat Topolino Dolcevita sono state sequestrate nel porto di Livorno. L'episodio, riportato dal quotidiano livornese Il Tirreno, risale a mercoledì scorso: Guardia di finanza e Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno contestato a Stellantis la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, in quanto le vetture erano state prodotte in Marocco prima di essere inviate a Livorno su una nave merci.

Auto storica

La Topolino è un'auto storica per Fiat sin dal 1936 ma ora il nome usato per produrla all'estero potrebbe essere rimesso in discussione. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, aveva in passato contestato all'ad di Alfa Romeo, Philippe Imparato, il nome di 'Milano' per il piccolo Suv prodotto in Polonia nello stabilimento di Tychy. Il nome era poi stato cambiato in 'Junior'.