Auto, i modelli più venduti a novembre 2025: la classifica

A novembre 2025 mercato italiano dominato ancora dalla Fiat Panda. Poi Dacia Sandero e Toyota Yaris Cross. Il brand giapponese, Stellantis e il gruppo Renault piazzano tutti tre modelli nelle prime 10
- Incontrastata regina del mercato delle auto italiane, a novembre 2025 Fiat Panda piazza 6.827 vetture, supeando la soglia delle 96mila in tutto il 2025
- Sul secondo gradino del podio Dacia Sandero, con 3.885 immatricolazioni a novembre 2025
- Al terzo posto Toyota Yaris Cross, poco dietro a Sandero con 3.535 vetture immatricolate sul mercato italiano a novembre 2025
- La seconda Stellantis in classifica si piazza al quarto posto: è Jeep Avenger che piazza sul mercato italiano a novembre 2025 3.396 auto
- Al quinto posto un'altra Toyota, sempre tra le prime auto più vendute in Italia: a novembre 2025 sono state immatricolate in Italia 3.027 Yaris
- Ancora il brand giapponese al sesto posto, con la sua citycar, la Aygo X: a novembre 2025 in Italia ne sono state immatricolate 2.955
- Altra Stellantis al settimo posto: è Citroen C3 con 2.599 immatricolazioni a novembre 2025
- Segue, in ottava piazza, Ford Puma: 2.331 le vetture immatricolate in Italia a novembre 2025
- Al nono posto Renault Clio che piazza sul mercato italiano 2.304 vetture nel mese di novembre 2025
- Ancora Renault a chiusura della top ten con Captur: 2.216 le vetture immatricolate a novembre 2025 in Italia