Toyota Aygo X Hybrid, via alle vendite: prezzo da 20.850 euro

La prima full hybrid di segmento A del marchio giapponese è disponibile per gli ordini, svelati i listini e la gamma della city car del brand

La nuova Toyota Aygo X Hybrid è di poco più grande rispetto al passato, toccando i 3,77 metri, con 76 mm ricavati dagli sbalzi per consentire un migliore alloggiamento del nuovo propulsore. Sotto pelle infatti trova posto il 1.5 l Full Hybrid da 116 CV, 44 CV in più rispetto alla versione precedente con accelerazione 0-100 km/h in soli 9,2 sec. Secondo i dati di omologazione, la nuova versione Full Hybrid promette consumi di soli 3,7 l/100 km e basse emissioni, appena 85 g/km di CO2.

La gamma di Toyota Aygo X si arricchisce con l’arrivo a listino della nuova versione Hybrid, la prima HEV di segmento A nell’offerta del brand giapponese. La piccola nipponica segna così un nuovo capitolo nella sua storia, partita nel 2005 come semplice city car e arrivata a toccare 1,4 milioni di unità vendute nel 2021. Poi l’evoluzione a piccolo crossover e ora l’arrivo della powertrain full hybrid.

Prezzi e allestimenti

L’offerta di nuova Toyota Aygo X Hybrid è semplice, con soli tre allestimenti, la versione base, la Iconic e la Premium alla quale si aggiunge la variante sportiva GR Sport che propone un set up specifico grazie alla collaborazione con Gazoo Racing. Il prezzo di partenza è di 20.850 euro ma grazie alla promozione attiva fino a dicembre, il listino scende fino a 17.950 sfruttando gli incentivi messi a disposizione dal marchio giapponese a fronte della permuta o rottamazione “qualunque sia l’usato”, indipendentemente dall’età o dalla tipologia del veicolo. La versione Iconic parte invece da 23.350 euro, la Premium da 24.950 euro e infine la GR Sport da 25.950 euro. Toyota poi pensa anche alle altre formule di acquisto, come il finanziamento di Toyota Financial Services che parte da una rata di 119 euro al mese. Per il cliente Business invece c’è la formula all-inclusive di Kinto con un canone di 299 euro, senza alcun anticipo, e con un pacchetto di mobilità incluso.