Auto, i modelli più venduti a settembre 2025: la classifica

Anche a settembre a guidare la classifica delle vendite di auto in Italia è la Fiat Panda, seguita dall'altra Stellantis Jeep Avenger e da Dacia Sandero. Nella top 10 anche tre modelli Toyota
- Incontrastata regina delle vendite in Italia, Fiat Panda è leader nel mercato anche a settembre 2025, con 7.671 vetture
- Secondo posto sempre di Stellantis con Jeep Avenger, che a settembre 2025 piazza sul mercato italiano 4.857 vetture
- Il terzo gradino del podio è occupato da Dacia Sandero, che si conferma tra le best seller nel mercato italiano. A settembre 2025 ne sono state immatricolate 4.138
- Il marchio giapponese è tra i leader di vendita in Italia. A settembre 2025 ha immatricolato 3.087 Yaris Cross
- Al quinto posto, subito dietro alla Yaris Cross, la gemella Yaris, che ha venduto 2.780 vetture nel mercato italiano a settembre 2025
- Con appena quattro pezzi in meno (2.776) Dacia Duster, il suv della casa rumena sempre presente nella top ten dei mezzi più venduti in Italia, come confermato anche nel mese di settembre 2025
- Anche la casa tedesca in classifica come anche nel mese precedente con al Volkswagen T-Roc, che si è appena rinnovata. 2.588 le auto immatricolate in Italia a settembre 2025
- Ancora Stellantis all'ottavo posto con i 2.526 esemplari di Grande Panda piazzati sul mercato italiano a settembre 2025
- Non può mancare Citroen C3, quarta Stellantis nelle prime dieci e anche lei tra le best seller del mercato italiano. A settembre 2025 ne sono stati venduti 2.247 esemplari
- Chiude la classifica un'altra Toyota, la più piccola di casa: la Aygo X piazza 2.227 vetture sul mercato italiano a settembre 2025