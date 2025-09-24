Toyota Corolla Cross, il suv si rinnova: il test drive

Introduzione
Dopo 3 anni dalla sua nascita nel 2022 la versione Cross del suv della casa giapponese introduce molte novità all'esterno e all'interno. Consumi e guidabilità degne di nota per una vettura del segmento C. Disponibile in due motorizzazioni, entrambe full hybrid, ma con diversa potenza. Prezzi a partire da 37.450 euro. C'è anche la versione GR Sport. Ecco la nostra prova
Quello che devi sapere
La più venduta del mondo
Toyota Corolla è l'auto più venduta nel mondo: 55 milioni gli esemplari piazzati sul mercato. La versione Cross, nata nel 2022, dopo tre anni si rifa il look. Cambia l'aspetto esterno sia sul frontale che nel posteriore. Ma cambia anche all'interno dell'abitacolo, con particolare attenzione al comfort e all'insonorizzazione
Guida precisa e ottimi consumi
Nel nostro test drive di circa un centinaio di chilometri la nuova Corolla Cross è apparsa anche meglio di come ce la aspettavamo in termini di guidabilità e precisione. Comoda e precisa nello sterzo, ben bilanciata in curva, capace di assorbire le asperità del terreno. Sicuramente migliorata, anche se ancora migliorabile, la rumorosità dell'abitacolo, specia in accelerazione. Abbiamo guidato la versione Premium 2.0 da 178 cavalli e abbiamo consumato 5,4 litri/100 km
Stile da suv
La nuova Corolla Cross ha un look da SUV, la carrozzeria rialzata, ottenuta grazie al profilo allungato del cofano e alla griglia anteriore verticale. Nella parte anteriore spicca la griglia a nido d'ape, che migliora anche il flusso d'aria verso il motore. La griglia superiore si collega in modo pulito ai fari anteriori, caratterizzati da un motivo a fessura verticale, completato dai nuovi fari a LED. Gli allestimenti di alta gamma hanno un faro centrale, con guida luminosa a LED e struttura interna della lente per un'illuminazione uniforme.
Posteriore, cerchi, colori
Nel posteriore, i fari ridisegnati presentano alette che contribuiscono alla stabilità e al controllo del veicolo. Nuovi cerchi in alluminio da 18 pollici in grigio scuro con finitura lavorata lucida. Le opzioni di colori esterni sono ampliate con nuove finiture monocromatiche: Metal Stream, Massive Grey, Emotional Red, Urban Khaki e Mud Bath. A queste si aggiungono tre combinazioni bitone con tetto nero a contrasto abbinato a Pearl White, Emotional Red e Storm Grey.
Gli interni
All'interno, la nuova Corolla Cross offre un maggiore comfort. La console anteriore ha un vassoio più grande in grado di contenere due smartphone affiancati e un nuovo portabicchieri. Il box della console centrale è dotato di un coperchio scorrevole. Il pomello del cambio è stato riprofilato. Disponibili anche sedili in pelle. Il pacchetto multimediale e di infotainment Toyota Smart Connect con touchscreen ad alta definizione da 10,5 pollici è di serie, mentre la strumentazione completamente digitale da 12,3 pollici è di serie su tutte le versioni nella maggior parte dei mercati europei. La connettività Android e la velocità di ricarica sono state migliorate (1,5 volte più veloce), raggiungendo ora i livelli di Apple CarPlay.
Guida più silenziosa
La nuova Corolla Cross garantisce maggiore comfort di guida grazie all’utilizzo di materiali fonoassorbenti utilizzati in tre aree distinte. La rumorosità è notevolemente diminuita anche se, secondo noi, ancora migliorabile. I materiali fonoassorbenti sono utilizzati sul bordo del tetto (per ridurre il rumore della pioggia e della strada), mentre il materiale aggiuntivo sull'area di ventilazione posteriore smorza il rumore e le vibrazioni per i passeggeri. Negli allestimenti superiori, un nuovo silenziatore a tre strati interno al cruscotto riduce al minimo il rumore del motore.
Gli allestimenti e le motorizzazioni
Come la versione precedente, la Corolla Cross è offerta esclusivamente con powertrain Full Hybrid in Europa, con la possibilità di scegliere tra due configurazioni di motorizzazione. Una con motore 1.8 litri da 140 CV, disponibile esclusivamente con trazione anteriore. L’altra configurazione offre sia la trazione anteriore che la trazione integrale intelligente (AWD-i), con prestazioni superiori grazie a un powertrain ibrido che conta su un motore 2.0 litri e raggiunge una potenza di 178 CV.
Modalità Snow Extra
Introdotta per la prima volta l’inedita modalità Snow Extra, sviluppata per offrire maggiore stabilità, controllo e sicurezza su fondi innevati o a scarsa aderenza. Disponibile esclusivamente sulle versioni dotate di trazione integrale intelligente (AWD-i), sfrutta le capacità del sistema di trazione elettrica per garantire una distribuzione accurata della coppia tra asse anteriore e posteriore. E' attivabile tramite il selettore delle modalità di guida posizionato accanto alla leva del cambio.
GR sport
Per la prima volta in gamma arriva l’allestimento GR SPORT, che offre un’esperienza di guida più dinamica e coinvolgente, con dettagli estetici distintivi. L’assetto è stato ribassato di 10 mm e ritarato. Lo Sport Mode rende la risposta all’acceleratore più pronta grazie all’aumento del regime minimo del motore. La Corolla Cross GR SPORT si distingue per un look grintoso e deciso, sottolineato da un paraurti anteriore dal design GR specifico, con una griglia frontale dedicata e un elemento orizzontale superiore nero che si integra con i gruppi ottici. I cerchi in lega sono da 19 pollici con un design a doppie razze ispirato agli altri modelli GR SPORT. All’interno i sedili sportivi esclusivi GR SPORT con imbottiture laterali maggiorate e cuciture rosse a contrasto e loghi GR.
I prezzi
Il listino dei prezzi parte dai 37.450 della versione base (denominata proprio Corollo Cross) fino ai 40mila della Icon, entrambe con motore 1.8 da 140 cv. Per la versione 2.0 da 178 cavalli si parte dai 44mila fino ai 47mila e 500 a seconda se scegliamo la versione a trazione anteriore o integrale. Disponibili i bonus Toyota che garantiscono sconti tra i 4mila e i 6mila euro.