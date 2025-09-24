Toyota Corolla Cross, il suv si rinnova: il test drive

All'interno, la nuova Corolla Cross offre un maggiore comfort. La console anteriore ha un vassoio più grande in grado di contenere due smartphone affiancati e un nuovo portabicchieri. Il box della console centrale è dotato di un coperchio scorrevole. Il pomello del cambio è stato riprofilato. Disponibili anche sedili in pelle. Il pacchetto multimediale e di infotainment Toyota Smart Connect con touchscreen ad alta definizione da 10,5 pollici è di serie, mentre la strumentazione completamente digitale da 12,3 pollici è di serie su tutte le versioni nella maggior parte dei mercati europei. La connettività Android e la velocità di ricarica sono state migliorate (1,5 volte più veloce), raggiungendo ora i livelli di Apple CarPlay.