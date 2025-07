Stellantis, assemblea straordinaria ratifica nomina di Filosa come Ad

Nomina approvata quasi all'unanimità

All'assemblea ha partecipato il 71,53% del capitale, soglia più alta di quella necessaria per la votazione. La nomina di Filosa è stata approvata con il 99,2% dei voti favorevoli.

Elkann: “Filosa ha grande comprensione dell'azienda e suo futuro”

Il presidente di Stellantis John Elkann, durante l'assemblea straordinaria degli azionisti, ha detto che "Antonio Filosa ha mostrato una grande comprensione dell'azienda e del suo futuro. Ha ottenuto risultati sorprendenti in tutte le regioni che gli incarichi che ha ricoperto". Filosa - ricorda Stellantis in una nota - è un veterano dell'azienda con una comprovata esperienza maturata in oltre 25 anni di attività nel settore automobilistico. Ha guidato Stellantis sia in Nord che in Sud America oltre ad essere stato a capo della funzione Quality a livello globale. "Filosa ha dimostrato - ha spiegato Elkann - apprezzamento per i dipendenti che considera giustamente la nostra più grande forza. In un recente town hall meeting ha detto di avere Stellantis nel sangue e di avere sempre agito di conseguenza. Ha una chiara comprensione delle sfide che il nostro settore deve affrontare. Non vediamo l'ora di collaborare con lui e il suo leadership team per delineare un percorso nuovo con l'orgoglio di ciò che possiamo e vogliamo realizzare insieme". Elkann ha concluso il suo intervento con un "in bocca al lupo Antonio".