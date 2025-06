Stellantis, Antonio Filosa è il nuovo AD: presentato Leadership Team

Antonio Filosa assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato di Stellantis e annuncia, con effetto immediato, il suo nuovo leadership team del quale fanno parte nomi interni.

Entrano nella squadra operativa altri tre italiani: Davide Mele che dirigerà l'area Product Planning, Monica Genovese, responsabile dell'area Vendite ed Emanuele Cappellano, responsabile per il Sud America e nuovo numero uno di Stellantis Pro One, unità dei veicoli commerciali.

Filosa continuerà a guidare il Nord 'America e i brand americani. Richard Palmer continuerà come consulente strategico. Lasciano Stellantis Maxime Picat e a Beatrice Foucher. Affiancano Filosa, nel team operativo, anche Doug Ostermann, che mantiene la carica di responsabile finanziario e si occuperà di fusioni acquisizioni e joint venture; Jean-Philippe Imparato, che continua a ricoprire il ruolo di responsabile per l'Europa allargata e dei brand europei di cui ora farà parte anche Maserati; Philippe de Rovira che è stato incaricato di guidare il resto del mondo e mantiene la responsabilità per Stellantis Financial Services; Ned Curic che continua alla guida dell'area Product Development & Technology; Sébastien Jacquet, nominato all'inizio del mese responsabile dell'area Quality, Scott Thiele che assume la guida dell'area Supply Chain e mantiene le attività precedentemente svolte nelle aree Planning e Manufacturin; Arnaud Deboeuf che mantiene la guida dell'area Manufacturing; Xavier Chéreau che resta a dirigere l'area Human Resources, Sustainability e It; Clara Ingen-Housz responsabile dell'area Corporate Affairs & Communications.

Oltre al Leadership Team di Stellantis, riporteranno direttamente al ceo: Ralph Gilles come responsabile dell'area Design, Olivier Francois come responsabile dell'area Marketing, Alison Jones che sarà ora responsabile dell'area Parts & Services e della Circular Econoomy e Giorgio Fossati come General Counsel.

Filosa: "Il team è il meglio di Stellantis"

"Il team che annuncio oggi - ha detto Filosa - attinge a tutto ciò che di meglio c'è in Stellantis, leader interni che hanno una profonda conoscenza delle nostre persone, dei nostri marchi, dei nostri prodotti e dei nostri clienti, competenza ai massimi livelli e uno spirito imprenditoriale che sarà fondamentale per il nostro successo futuro". "Tutti noi condividiamo un immenso orgoglio per il percorso compiuto e una costante dedizione alla costruzione del nostro futuro, insieme e in stretta collaborazione con i nostri concessionari, fornitori, partner e comunità" ha aggiunto.