Stellantis, chi sono i top manager nominati da Filosa?

Alla guida dell’intero Sud America e dei veicoli commerciali, Antonio Filosa ha scelto Emanuele Cappellano. La sua carriera nel gruppo, quando ancora era Fiat, inizia nel 2002 per poi approdare in Sud America nel 2014. Dopo una breve parentesi fuori dall’azienda, nel 2023 è tornato, specializzandosi proprio nel continente e nei veicoli commerciali di Stellantis Pro One.

In Sud America Stellantis, nella prima parte dell’anno, ha venduto 283 mila unità in Brasile (30% di quota di mercato) e 84 mila in Argentina, sfiorando in totale i 400 mila veicoli in tutta la regione.

Stellantis Pro One è invece leader in Italia e in Europa. Nel continente ha una quota di quasi il 30%, che sfiora il 50% sul mercato italiano. Un primato che va difeso. E bisogna poi adattarsi anche alla transizione elettrica.