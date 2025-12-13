Bollo auto, novità dal 2026 per chi ha redditi bassi o auto ibride

Per godere di questa esenzione è indispensabile che l’auto risulti registrata come elettrica o ibrida nelle banche dati ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per ottenere l’agevolazione sarà necessario seguire un iter amministrativo che, pur non essendo complesso, richiede precisione nella consegna dei documenti richiesti: occorrerà infatti presentare un modulo dedicato presso gli uffici competenti, che possono essere quelli dell’Agenzia delle Entrate o gli sportelli regionali incaricati della gestione del bollo, essendo una tassa amministrata a livello locale.