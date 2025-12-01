Bollo auto, sconto 10% a Roma e nel Lazio con domiciliazione bancaria

Per promuovere l'iniziativa, Regione Lazio ha dato il via alla campagna informativa "Dal 2026 il bollo auto pesa meno, scegli il pagamento automatico e risparmia il 10%". "Con questa misura perseguiamo un duplice obiettivo: da un lato rendiamo più semplice la vita ai contribuenti, evitando disguidi, dimenticanze e ritardi nei versamenti; dall'altro favoriamo un rapporto più moderno, trasparente ed efficiente tra cittadini e amministrazione regionale, incoraggiando l'uso di strumenti di pagamento automatici e tracciabili", spiega l'Assessore regionale al Bilancio, Giancarlo Righini, che definisce la domiciliazione "un'opportunità concreta di risparmio".