Bollo auto, cambiano le regole a partire da gennaio 2026. Le novità

Introduzione

Novità in arrivo dal 2026 per il bollo auto: il suo importo sarà sempre legato alla potenza dei veicolo e alla classe ambientale, ma sarà versato in un’unica soluzione e non più a rate. La regola vale per le auto immatricolate a partire dal 2026. Si tratta di una delle misure attivate con l’approvazione del 17esimo decreto attuativo della riforma fiscale varato dal Consiglio dei ministri, che punta a “semplificare il rapporto tra cittadini e amministrazione”.