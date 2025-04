Auto elettrica dell'anno, Hyundai Inster vince il World Car Award 2025

Hyundai Inster è l'auto elettrica dell'anno. La piccola coreana si è aggiudicata il premio World Car Award nella categoria World Electric vehicle, assegnato durante il New York International Auto Show. Il city-SUV 100% elettrico è stato scelto da una giuria di 96 giornalisti del settore automobilistico provenienti da 30 diversi Paesi. Dietro di lei si sono piazzate Kia EV3, vincitrice del World car of the Year , e Porsche Macan.