Auto dell'anno, Kia EV3 è la World Car of the Year 2025. Classifica

Il nuovo crossover full electric della casa coreana ha superato BMW X3 e Hyundai Inster, che ha vinto il premio come migliore elettrica. E' il secondo riconoscimento consecutivo per Kia, dopo il successo dello scorso anno di EV9. EV3 è disponibile con una batteria standard range o long range per un'autonomia che arriva fino a 605 km.

A cura di Stefano Santini