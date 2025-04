New York International Auto Show 2025, programma e brand presenti

Non solo auto di lusso, ma anche modelli più accessibili. Dal 18 al 27 aprile torna il Salone dell’Auto di New York (NYIAS), come sempre a Manhattan, al Jacob Javits Convention Center. Quest'anno giunge alla sua 125esima edizione e vista anche la fase non splendente del mercato dell'automotive e del contesto economico internazionale, aprirà anche a modelli meno esclusivi e a un pubblico con capacità di portafoglio non esagerate. Auto elettriche, ibride e non solo, anche modelli del passato e l'assegnazione del premio World car of the year 2025.

I brand in esposizione

Al Salone dell’auto di New York saranno presenti diverse case auto, ma non ci saranno cinesi (Volvo a parte che appartiene alla cinese Geely) e neanche Tesla. I marchi saranno Acura, Alfa Romeo, Audi, Bentley, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Jeep, Fiat, Ford, Genesis, Honda, Hyundai, Kia, Lamborghini, Lincoln, Lucid, Maserati, Mercedes, Nissan, Subaru, Porsche, Ram, Rolls-Royce, Toyota, Volkswagen, Volvo.

Per tutti gli appassionati di quattro ruote i biglietti possono essere acquistati sul sito ufficiale del NY Auto Show, al costo di 22 dollari (3 dollari fino a 12 anni)