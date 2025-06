Toyota e la tecnologia plug-in hybrid: ibrida, anzi elettrica

Tra le motorizzazioni full hybrid ed elettriche delle auto c'è il plug-in hybrid, vale a dire quel sistema che ci permette di utilizzare, anche se non per molti chilometri, la nostra vettura anche solo in modalità elettrica e ricaricare l'autonomia della batteria.

Per verificare sul campo le prestazioni e le potenzialità della tecnologia Plug-in Hybrid, Toyota ha commissionato uno studio scientifico al Centro ricerca CARe (Unimarconi), ENEA e Università di Firenze, che ha utilizzato 8 Toyota C-HR Plug-in Hybrid e Full Hybrid che hanno percorso quasi 30 mila chilometri con oltre 100 guidatori diversi. I dati ottenuti confermano le potenzialità di quest’ultima tecnologia, soprattutto se utilizzata in modo corretto e quindi ricaricando le batterie con continuità.

I test drive

Nel caso del Toyota C-HR Plug-in Hybrid è stata rilevata un’autonomia reale in modalità elettrica di 95,6 chilometri nell’uso cittadino, un costo per km percorso in modalità elettrica quasi dimezzato rispetto all’analogo costo a benzina (considerando una tariffa elettrica da normale ricarica domestica), consumi in modalità ibrida molto vicini al C-HR Full Hybrid: mediamente +4% su un mix di percorrenza urbana, extra-urbana e autostradale, e addirittura migliori nella percorrenza autostradale.

In definitiva, i risultati dello studio dimostrano che una vettura Plug-in Hybrid, se utilizzata adeguatamente, ha un comportamento vicino a quello di un’elettrica pura in un contesto di commuting giornaliero e nelle percorrenze urbane.