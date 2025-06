Batteria dell'auto scarica, cosa fare e quali segnali non ignorare

La batteria dell’auto è uno degli elementi più importanti per il funzionamento del veicolo, anzitutto per avviare il motore e alimentare i sistemi elettrici. Quando si scarica, può causare inconvenienti o addirittura bloccare il mezzo. Quali sono i segnali che indicano una batteria in difficoltà? Ecco cosa fare

Come detto la più comune è la difficoltà ad avviare il motore. Sentiamo che il motorino di avviamento gira lentamente o si sente un clic ripetuto. Altro segnale possono essere i fari o il quadro strumenti o altri dispositivi che sembrano meno luminosi del solito. Un cattivo funzionamento della batteria può causare inoltre surriscaldamenti o odori di plastica bruciata.

Può capitare di salire in macchina e avere difficoltà ad accendere il motore. E' uno dei segnali più comuni della batteria dell'auto scarica. La batteria può scaricarsi in realtà per vari motivi, come l’età, l’uso intensivo, temperature estreme o problemi con l’alternatore.

Cosa fare

Dopo aver verificato se questi segnali che abbiamo raccolto sono effettivamente dovuti a un problema alla batteria, bisogna provare a ricaricarla. Se abbiamo a disposizione un cavo di avviamento e un’altra auto con batteria funzionante, possiamo tentare di avviare il veicolo collegando i cavi. Parcheggiamo le due auto vicine, con i cofani aperti e i motori spenti. Poi colleghiamo il cavo rosso (positivo) al polo positivo della batteria carica, poi al polo positivo della batteria scarica. Quindi il cavo nero (negativo) al polo negativo della batteria carica, e infine all'altra auto, preferibilmente a un punto metallico del telaio lontano dalla batteria, per evitare scintille. A questo punto avviamo il motore dell'auto con la batteria carica e poco dopo proviamo ad avviare l'auto con la batteria scarica. Se l'auto si avvia, lasciamo il motore acceso per circa 15-30 minuti per ricaricare la batteria. Poi scolleghiamo i cavi seguendo la sequenza inversa, prima il nero, poi il rosso.

Se invece la batteria è completamente scarica bisogna utilizzare un caricabatterie, ricaricandola in un'officina o a casa oppure sostituirla, qualora sia troppo vecchia (oltre i 4/5 anni), danneggiata o esaurita.

La manutenzione



Per evitare che la batteria si scarichi improvvisamente, stiamo attenti a non lasciare le luci accese quando usciamo dall'auto (molte vetture moderne ci avvisano se le dimentichiamo), anche le lucine interne all'abitacolo. Durante i controlli periodici all'auto facciamo verificare anche il funzionamento della batteria ed evitiamo di lasciare l’auto ferma per lunghi periodi