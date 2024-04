Car design award 2024, vincono Volvo, Kia e Bmw

I team di design BMW per la concept car Vision Neue Klasse, Volvo per la EX30 e Kia per il suo Brand Design Language sono i vincitori del Car Design Award 2024, l’Oscar del design automobilistico mondiale ideato nel 1984 su iniziativa della rivista Auto&Design e assegnato all'Adi Museum di Milano durante la Design Week

A cura di Stefano Santini