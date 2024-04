Fuorisalone 2024, tutti i party e le feste da non perdere

Tra i tanti eventi del Fuorisalone ci sono anche le feste serali in giro per la città, dedicate a tutti coloro che, dopo il tramonto, desiderano trascorrere una serata in compagnia. Dall'aperitivo-evento di BASE Milano alla Festa di Ikea in via Tortona, ecco tutti i party a cui andare assolutamente ascolta articolo

La settimana del design milanese porta con sé, oltre a inedite installazioni ed esposizioni, anche tanta musica e divertimento. Tra i numerosissimi eventi da non perdere nei vari distretti – vecchi e nuovi - del Fuorisalone 2024, spiccano anche le feste serali in giro per la città meneghina, dedicate a tutti coloro che, dopo il tramonto, desiderano trascorrere una serata in compagnia. Ecco tutti i party da non perdere alla Milano Design Week.

We Will Design MUSIC - BASE Milano Per gli amanti degli aperitivi e dei party esclusivi c'è We Will Design MUSIC – Courtyard Designed by Campari Soda, una programmazione musicale outdoor organizzata da Campari Soda e BASE Milano e curata dalla crew di Le Cannibale. Il programma propone, tutte le sere fino a sabato 20 dalle 19 alle 23, live set e performance speciali in tiratura numerata. Dj e collettivi tra i più noti del panorama milanese contemporaneo “invadono” il cortile di BASE immergendo il pubblico in sonorità sperimentali. Nelle serate di venerdì 19 e sabato 20, il divertimento si protrarrà fino alle 2 con due eventi che vedranno protagonisti alcuni dei migliori artisti della scena elettronica internazionale: Skee Mask + Hiroko Hacci (venerdì 19) e Dekmantel Soundsystem + Fabio Monesi (sabato 20). Dove: BASE Milano, via Bergognone 34 Quando: mercoledì 17 - giovedì 18, dalle 19 alle 23; venerdì 19 - sabato 20, dalle 19 alle 2

BASE Milano

Design Pride + Party Save The Duck La coloratissima e inclusiva festa della creatività di Seletti torna, con la sua settima edizione, ad animare la Design Week e, in particolare, il distretto 5Vie. L'iconica street parade organizzata dal brand partirà oggi, 17 aprile, alle 18 da piazza Affari, percorrerà le vie del centro meneghino e terminerà all'Arco della Pace. Qui, nella storica piazza Sempione sarà possibile ballare e scatenarsi fino a mezzanotte con un grande party curato da Save The Duck. Dove: Piazza Affari (Design Pride); Arco della Pace (Party Save The Duck) Quando: mercoledì 17, dalle 18 alle 24

Locandina Design Pride + Party Save The Duck, foto: sito ufficiale evento

Festa di IKEA Tra le feste da non perdere alla Milano Design Week 2024 c'è sicuramente la mostra-evento di IKEA, dal titolo 1st. Al Padiglione Visconti di via Tortona 58, fino a sabato 20, si potrà non solo ammirare un'affascinante installazione immersiva dedicata alle “prime volte” più importanti legate alla propria casa, ma anche ballare e fare festa fino a sera con Lorenzo Senni, Burro Studio, Akeem. Appuntamento, mercoledì 17, con Burro Studio, i resident DJ Acidgigi e Riccardo BHI affiancati da Bulma Brief, per uno spettacolo audiovideo tra house, techno e R&B. La serata di giovedì 18 vedrà protagonista Akeem, con Marvely, Davide Dev, Miro ed Erica Gal con un inconfondibile connubio di rap, R&B, afrobeat e hip-hop. Venerdì 19 sarà la volta di Ciao! Discoteca Italiana, per un revival sulle note della disco-funko italiana degli anni Settanta e Ottanta. A chiudere la programmazione, sabato 20, con una serata memorabile, sarà la dj crew tutta al femminile di SLIPMODE, che salirà sul palco sabato 20. Dove: Padiglione Visconti, via Tortona 58 Quando: mercoledì 17- sabato 20, dalle 18 alle 23

1st - Ikea, foto: sito ufficiale evento

Fabbrica Design Week Non solo design. La Fabbrica del Vapore, che quest'anno accoglie alcuni progetti del nuovo distretto Zona Sarpi, ospita anche il Music Festival ideato da Lele Sacchi e Eric Galiani. Dj e artisti internazionali si alterneranno, dal pomeriggio fino a mezzanotte, facendo ballare e divertire il pubblico. Tra gli ospiti troviamo alcuni dei nomi più interessanti della scena elettronica internazionale: Sama’ Abdulhadi, dj palestinese e icona dell'elettronica di avanguardia, Young Marco, produttore house deep olandese, e ancora Francesco Del Garda, Rollover, Fabio Monesi, Futuro Tropicale, Elisa Bee e Daniele Baldelli. Dove: Fabbrica del Vapore, via Giulio Cesare Procaccini, 4

Quando: mercoledì 17 - domenica 21, dalle 17 alle 24

Music party Alzaya Una festa outdoor all'Isola Design District. Sabato 20, negli spazi verdi del BAM - Parco Biblioteca degli Alberi di Milano troverà spazio il party di Alzaya, a ingresso libero: un'occasione perfetta per ballare, cantare e divertirsi fino a sera, insieme ad alcuni ospiti d'eccezione come Francesca Heart, Nicodemo e Dove Quiete che, dalle 18 alle 23, intratterranno il pubblico in un evento da non perdere. Dove: BAM - Biblioteca degli Alberi Milano, via Gaetano De Castillia, 28 Quando: Sabato 20, dalle 18 alle 23