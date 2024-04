Fuorisalone 2024 e Milano Design Week, gli eventi da non perdere

Una settimana all'insegna della creatività e della sostenibilità quella che, dal 15 al 21 aprile, animerà il centro del capoluogo lombardo in occasione della Milano Design Week 2024. Con un ricco calendario di appuntamenti, mostre e installazioni, la città meneghina ospiterà anche il tanto atteso Fuorisalone che, come ogni anno, in concomitanza con il Salone del Mobile , vedrà protagonisti numerosi designer, architetti ed esperti del mondo della progettazione. A guidare l'edizione di quest'anno sarà il tema “Materia Natura”, una riflessione sull'importanza della sostenibilità ambientale nel processo creativo e progettuale. Gli storici quartieri milanesi della manifestazione accoglieranno in totale più di mille iniziative, da Brera a Isola. Ecco tutti gli eventi da non perdere.

Brera Design District 2024

Fiore all'occhiello del Fuorisalone, lo storico distretto di Brera ospiterà oltre 260 eventi dedicati al design, tra progetti, esposizioni e installazioni. In aggiunta ai 196 showroom permanenti, il quartiere centrale milanese sarà il palcoscenico non solo per numerosi brand di arredo, ma anche per diverse realtà legate all'automotive, alla tecnologia e alla moda. Tra i progetti imperdibili del distretto troviamo “glo for art”, un'installazione immersiva ad opera di Emiliano Ponzi, e “Architectural Scenarios”, una mostra collettiva in cui diversi studi internazionali di architettura e design di interni reinterpretano le cucine firmate da Valcucine.

MemorIA

Nell'edizione 2024 non può mancare una riflessione su uno dei temi più caldi della contemporaneità: l'intelligenza artificiale. Silvia Badalotti e Cristian Confalonieri propongono il nuovo progetto “memorIA”, una moderna reinterpretazione del tradizionale gioco del memory che vede protagoniste le immagini concepite grazie all'intelligenza artificiale generativa. Sviluppata da Studiolabo in collaborazione con Condiviso, l'iniziativa artistica, allestita in via Savona 35, approfondisce l'utilizzo dell'IA in ambito creativo, unendo l'innovazione tecnologica alla tradizione del gioco analogico.

Transitions al Castello Sforzesco

Seguendo il tema centrale della Design Week, Stark presenta “Transitions”, un'installazione dedicata alle diverse morfologie e configurazioni della materia, in questo caso l'acqua. Allestita all'interno della Sala dei Pilastri del Castello Sforzesco, l'opera invita il pubblico a un'esplorazione multisensoriale e interattiva nei diversi stati in cui la materia si manifesta. L'acqua è rappresentata con linee spezzate, flussi tortuosi ed elementi intangibili che si incontrano lungo il percorso espositivo, concepito da Stark insieme con il team creativo composto da Alice Buroni, Gloria Lisi e Alex Buroni.