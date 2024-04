Fuorisalone 2024, i gadget da collezionare tra uno stand e l'altro

Oltre ad ammirare gli innumerevoli progetti della settimana del design milanese, i visitatori potranno anche ricevere in omaggio qualche gadget o vivere gustose experience gratuite ascolta articolo

Milano è in fermento in occasione della Design Week (LO SPECIALE) che, fino al 21 aprile, animerà i quartieri del centro meneghino attraverso una serie di innumerevoli iniziative e installazioni (FOTO). Tra design, moda, food e cocktail, sono tantissimi gli stand in cui poter ammirare i nuovi progetti dei brand, cogliendo anche l'occasione per raccogliere e collezionare qualche gadget in omaggio o per vivere divertenti experience gratuite.

Tote bag di Zegna Visitando l'headquarter di Zegna in via Savona 56a e l'edicola Zegna in via dei Giardini M3 Montenapoleone, fino al 21 aprile, sarà possibile ricevere in regalo una fantastica tote bag brandizzata (fino a esaurimento scorte). Per l'edizione 2024 del Fuorisalone, Zegna ha presentato il progetto Born in Oasi Zegna, un progetto che intreccia arte e natura, rivelando il profondo impegno del brand, fin dalla sua nascita, verso la tutela dell'ambiente.

Il cocktail di Keglevich Keglevich, in collaborazione con Seletti, propone un pop-up bar coloratissimo, allestito nello showroom Seletti in corso Garibaldi 117. Il bar dal titolo Siamo tornati. E siamo alla frutta proporrà non solo la Keglevich classica nella sua tradizionale bottiglia “curvy”, ma anche le nuove varianti alla frutta, regalando al pubblico la possibilità di degustare inediti cocktail gratuiti, anche a bassa gradazione alcolica.

Un bicchiere di champagne di Veuve Clicquot Anche Veuve Clicquot offre ai visitatori un assaggio gratuito delle Cuvée più iconiche della maison, in occasione del progetto Emotions of the Sun. L'iniziativa, oltre a celebrare il celebre marchio di champagne, propone un alternativo percorso fotografico in collaborazione con Magnum Photos.

Quaderno e borsa di Seiko Il brand giapponese di orologi Grand Seiko, tra i protagonisti della Brera Design Week, presenta al pubblico un format originale che, ispirato al tema dell'edizione 2024 del Salone, esplora il legame tra materia e natura: The Nature of Time. Visitando la boutique del marchio nipponico sarà possibile avere in omaggio un quadernino e una tote bag coloratissima.

Un bustina di tè del Giardino dell'Otium Tra gli eventi della Tortona Design Week spicca il Giardino dell'Otium di Nardi, un'installazione emozionale-immersiva ispirata al concetto dell'otium dell'Antica Roma. Un'esperienza suggestiva che celebra la capacità rigenerativa di dedicarsi tempo per sé stessi, circondati dalla bellezza della natura e del verde. In questo spazio "zen" è possibile ricevere in omaggio una bustina di té, da gustare nei momenti di relax.

