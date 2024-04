Fuorisalone 2024, Brera District: ecco i principali eventi

Tra installazioni immersive, oasi di inclusione e percorsi esperienziali, il quartiere degli artisti non delude le aspettative. Ecco gli eventi da non perdere ascolta articolo

Il quartiere degli artisti, Brera, diventa una delle zone più importanti per la Milano Design Week 2024. Tra installazioni immersive, oasi di inclusione e percorsi esperienziali, quest’area di Milano non delude le aspettative. Ecco gli eventi da non perdere.

Oasi dell’Inclusione Le Oasi dell’inclusione di Diwergo sono pensate come una celebrazione della diversità umana e un luogo di riflessione sui temi dell’inclusione. Incarnano alla perfezione il tema del Design for All, infatti lo spazio è totalmente accessibile. L’installazione è situata davanti alla Chiesa di Santa Maria Incoronata e comprende 5 sedute che potranno essere configurate in diverse modalità, a seconda del contesto di utilizzo, posizionando gli elementi di seduta e di appoggio a piacimento oppure possono essere affiancate e messe in dialogo tra di loro. Inoltre ci saranno 7 aforismi di Antonio Giuseppe Malafarina scritti con una tipografia adatta a soggetti dislessici ed ipovedenti. Gli aforismi saranno sagomati su piani in acciaio sospesi sugli schienali delle sedute, o incisi su elementi che fungono da basi di appoggio per borse ed oggetti.

glo for art – Flower Up glo for art e Emiliano Ponzi presentano “Flower Up”, un’installazione artistica esclusiva che cerca di elevare l’esperienza dei visitatori attraverso un'avventura caleidoscopica. Un po’ tra realtà e sogno. Un tunnel immersivo e tecnologico che si conclude con giardino incantevole, che culmina con il grande albero-scultura. L’opera di Ponzi rappresenta un auspicio alla condivisione e all’empatia. Forme, colori e uno stile positivo che si coniuga per promuovore la filosofia A Better Tomorrow™. Si troverà al Gattinoni hub di Via Statuto 2.

SunRICE - La ricetta della felicità Anche l’Orto Botanico di Brera diventa protagonista della Milano Deisgn Week attraverso un’installazione sperimentale progettata dallo studio CRA-Carlo Ratti Associati e dall’architetto Italo Rota per Eni. Nell'ambito della mostra-evento INTERNI CROSS VISION, troviamo un percorso esperienziale a partire da uno degli elementi più semplici ovvero il riso. Un progetto che fonde cibo, natura, ma anche energia. Infatti durante il percorso i visitatori potranno vedere come gli scarti del riso diventano materia prima per un’architettura nuova e sostenibile.

