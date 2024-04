Fuorisalone 2024, Porta Venezia: ecco i principali eventi

Porta Venezia propone il tema Everythink is design. Il quartiere milanese fa dell'inclusività e diversità i suoi punti chiave, e anche in questo caso il concetto di design si ispira a questi valori, dall'ideazione alla progettazione ascolta articolo

Porta Venezia Design Districit, L’ALTRO Distretto propone per il Fuorisalone 2024 il tema Everythink is design. Il quartiere milanese fa dell'inclusività e diversità i suoi punti chiave, e anche in questo caso il concetto di design si ispira a questi valori, dall'ideazione alla progettazione. Ecco gli eventi da non perdere.

WonderGlass In occasione del Salone del Mobile 2024, l’Istituto dei Ciechi si trasforma grazie all’evento WonderGlass che espone due nuove collezioni di illuminazione firmate da Formafantasma e Nendo nella Sala da Concerto ottocentesca. Contrasto, reciprocità delle differenze, tensione. È questa l’idea alla base dell’esibizione. Ma anche il gioco tra luce e oscurità, opaco e trasparente, e fisico e liquido, dalla trasfigurazione del vetro dallo stato fuso al solido.

nendo

Inspired in Barcelona “Inspired in Barcelona: Terra Rossa” è una mostra collettiva e concettuale, ispirata all’utilizzo dell’argilla come elemento primordiale e universale nella creazione dei primi manufatti di design. La pratica era particolarmente diffusa soprattutto nei paesi del Mediterraneo. L’evento abbraccia il tema simbolo del Porta Venezia District, ovvero EveryThink is design, attraverso i valori della sostenibilità e della creatività, e creando uno scenario ideale dove scambiare progetti e idee, fare nuove conoscenze ma anche rafforzare vecchi legami. L’evento è stato organizzato dal BcD – Barcelona centre de Disseny ed è promossa dal Governo della Catalogna attraverso ACCIÓ – Catalonia Trade& Investment, insieme al Comune di Barcellona

Júlia Esqué

Design is language. Speak for yourself di Rapt Studio Non ci sono più storie da raccontare. Forse. Il motivo si ritrova nel fatto che “i salotti, le hall degli alberghi, gli uffici e i caffè sono tutti arredati con gli stessi raggruppamenti di oggetti, appena usciti dalla catena di montaggio”, afferma David Galullo, Chief Creative Officer di Rapt Studio, che ha pensato all’evento Design is language. Speak for yourself, un’installazione che indaga il design come linguaggio e l’ambiente costruito come una storia da condividere, con gli oggetti, anche i più anonimi e ordinari, densi di narrazioni personali e testimoni di vita.

Rapt Studio