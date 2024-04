Fuorisalone 2024, gli eventi a tema food da non perdere

Insieme ai tanti progetti della settimana del design milanese, troviamo anche numerosi progetti che spaziano dall'alta cucina al cocktail, fino alle sperimentazioni gastronomiche. Ecco gli eventi food & beverage da vedere e assaggiare ascolta articolo

La Milano Design Week (LO SPECIALE) non è solo design. Oltre ai tanti progetti e alle installazioni (FOTO) sparse per il centro meneghino in occasione del Salone del Mobile (LA GUIDA AL SALONE E AL FUORISALONE) troviamo anche numerosi eventi a tema food che spaziano dall'alta cucina al cocktail, fino alle sperimentazioni gastronomiche. Vino, cibo, arte e design si mescolano dando vita a iniziative imperdibili. Ecco gli eventi dedicati a food & beverage da vedere e... assaggiare.

Veuve Clicquot Si intitola Emotions of the Sun il progetto di Veuve Clicquot che, oltre a celebrare la famosa maison di champagne, propone un alternativo percorso fotografico in collaborazione con Magnum Photos. Allestita in un elegante spazio progettato dalla scenografa e designer Constance Guisset, la mostra mette in luce gli oltre 250 anni di storia di Veuve Clicquot raccontati attraverso gli scatti di otto fotografi internazionali. Oltre alla fotografia, protagonista dell'evento è anche lo champagne. Accanto all'esposizione infatti è allestito un Clicquot Café, dove poter degustare le Cuvée iconiche della maison abbinate a un menu all day firmato dal chef stellati.

©Veuve Clicquot, Alex Webb, Magnum Photos

Keglevich e Seletti Anche Keglevich diventa protagonista della Milano Design Week, grazie alla collaborazione con Seletti. Il marchio di vodka si unisce con l'iconico brand di design dando vita a un pop-up bar coloratissimo, allestito nello showroom Seletti in corso Garibaldi 117. Il bar dal titolo Siamo tornati. E siamo alla frutta proporrà non solo la Keglevich classica nella sua tradizionale bottiglia “curvy”, ma anche le nuove varianti alla frutta, regalando al pubblico la possibilità di degustare inediti cocktail, anche a bassa gradazione alcolica.

Giovanni Rana e Antonio Marras Il ristorante stellato Famiglia Rana di Vallese di Oppeano, in provincia di Verona, “sbarca” al Fuorisalone con un innovativo pop-up creato in collaborazione con lo stilista Antonio Marras. Il risultato è un affascinante temporary bistrot & restaurant aperto al pubblico, allestito nello showroom milanese “NonostanteMarras”. Sarà possibile visitarlo e gustare le specialità dello chef Francesco Sodano su prenotazione fino a domenica 21 aprile, a partire dalle 10 del mattino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ristorante Famiglia Rana (@ristorantefamigliarana)

Panificio Davide Longoni Sarà allestita nel cortile di Villa Bagatti Valsecchi a Varedo, uno dei nuovi distretti dell'edizione 2024 del Fuorisalone, la micro bakery della scuola di panificazione di Davide Longoni, Madre Project. Il “laboratorio mobile” del noto panificatore milanese, allestito nell'ambito di Alcova 2024, vedrà protagoniste michette, pale, focacce e pasticcini, pronti da gustare all'interno di una location suggestiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panificio Davide Longoni (@panificiodavidelongoni)

We Are Ona in Galleria Franca Sozzani Il pop-up restaurant di WE ARE ONA, collettivo gastronomico nato in Francia da un'idea di Luca Pronzato, sorge all'interno della Galleria Franca Sozzani, in via Tazzoli 3. Concepito con l'obiettivo di portare la cucina degli chef internazionali negli eventi culturali del mondo, il pop-up ospita la chef Megan Moore che, immersa nelle scenografie di Laura Floor, proporrà al pubblico una serie di esclusive cene gourmet. Il costo della cena è di 136,37 euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da We Are Ona (@we.are.ona)