Design week, la poltroncina René di Meridiani diventa maxi

In occasione della settimana del design milanese, Meridiani, brand del Gruppo Dexelance, ha scelto di replicare - in versione maxi - una delle creazioni più iconiche del marchio: la poltroncina imbottita René. Ideata dal designer e art director di Meridiani, Andrea Parisio, l'opera trova spazio nel cortile interno dello store in via Manzoni 38