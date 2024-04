Fuorisalone 2024, Centro e 5Vie: tutti gli eventi da non perdere

Lo storico quartiere del centro meneghino vede protagonista il tema "Unlimited Design Orchestra", una riflessione sul concetto di benessere armonico e consonanza di visioni che pone al centro il rispetto e l’amore reciproco. Tra installazioni sonore e "market d'artista" in stile indiano, ecco tutti gli eventi da non perdere nel distretto 5Vie ascolta articolo

Il distretto 5Vie porta anche quest'anno il design d'autore e l'artigianato d’élite nel cuore del centro storico meneghino. Come da tradizione, la 5Vie Design Week vede protagoniste, in occasione del Salone del Mobile, le vie dell’area compresa tra Corso Magenta, Sant’Ambrogio e le Colonne di San Lorenzo. Con la nuova edizione dal titolo Unlimited Design Orchestra, la storica zone centrale ripropone e amplifica il tema della scorsa edizione Design for Good, che concepiva il design come uno strumento per creare e coltivare profonde vibrazioni umane, nell’ottica di una sostenibilità radicata nella collaborazione e nella condivisione come accade per gli elementi di un'orchestra. Nel tema dell'edizione 2024, l’Orchestra riassume il concetto di benessere armonico, consonanza di visioni, che travalica le differenze e le distanze tra gli esseri umani ponendo al centro della questione il rispetto e l’amore reciproco. Ecco tutti gli eventi da non perdere nel distretto 5Vie.

Under the willow tree Tra gli eventi da non perdere spicca Under the willow tree, l'installazione di Sara Ricciardi allestita a Palazzo Litta. Formata da rami di salici sinuosi che diventano armonici, l'opera è in grado di produrre vibrazioni acstiche attraverso piccole campane metalliche. Protagonista assoluto è il salice, un albero che simboleggia il ciclo della vita, il ciclo femminile e il potere lunare. Dopo il mandala umano dello scorso anno, l'artista stupisce ancora una volta il pubblico con una creazione unica nel suo genere. Autrice delle fronde tessili che compongono l'installazione è l'Antica Fabbrica Passamanerie Massia Vittorio 1843 Torino, mentre il sound è curato da Paolo Borghi, musicoterapista e musicista capace di intonare tutto l’equilibrio sonoro dei bar chimes dei rami. Il tappeto sonoro è curato dall’azienda Glauck che, tramite diffusori invisibili, diffonde tracce sonore in grado di richiamare una passeggiata in natura tra fiumi, canti e vento.

Palazzo Litta

Salvage Protagonista del distretto 5Vie è anche la designer coreana Jay Sae Jung Oh, autrice dell'innovativo progetto dal titolo Salvage. Con un focus esclusivo sulla pelle naturale, il nuovo capolavoro di Oh, prodotto in occasione della Milano Design Week, presenta l’ennesima armoniosa versione di un mobile d’arredo nato da una storia dal passato imprevedibile. I visitatori che si immergono nelle creazioni dell’artista hanno la possibilità non solo di confrontarsi con un design sorprendente, ma anche di esplorare le proprie più personali narrazioni. Il viaggio dell'artista nel mondo del design inizia da subito all’insegna della preoccupazione e dello sconcerto, mentre conseguiva il suo MFA presso la Cranbrook Academy of Art negli Stati Uniti. È stato lì che, circondata da pile di prototipi e detriti di dormitori, Oh ha trovato la sua ispirazione: una filosofia e un approccio al design da sviluppare e perseguire raccontando, tramite la vita degli oggetti, la sua stessa esistenza.

Indian Tiny Mega Store Tra gli ospiti della 5VIE Design Week spicca Gunjan Gupta, considerata una delle designer più influenti della contemporaneità. Nel cuore di Milano, in un angolo di Casa del Diavolo (al n. 14 di Via Cesare Correnti), i visitatori potranno immergersi in nell’atmosfera indiana - tra musiche coinvolgenti, sapori speziati, colori cangianti e profumi orientali - grazie al progetto Ikkis. Cuore dell'installazione è una serie di 21 manufatti che, selezionati appositamente dall'artista ed esposti su scaffali in legno risalenti al XVIII secolo, "catapultano" il visitatore direttamente nella cultura e nell'artigianalità indiane. La collezione, composta da eleganti oggetti di uso quotidiano, trova spazio nella creazione in miniatura di un tipico supermarket indiano. Una capsule collection è dedicata a Milano e ai colori di Ettore Sottsass. Il titolo del progetto invece (Ikkis) fa riferimento al numero ‘ventuno’ nella lingua hindi che, per l'artista, è "eternamente significativo e simbolico, in ambiti sia fisici che spirituali".

Gunjan Gupta - ©Getty

La Quinta Via Tra i progetti da non perdere c'è poi La Quinta Via, un metaverso esperienziale che accompagna i visitatori in due affascinanti percorsi espositivi. Il primo rappresenta un’affascinante esposizione 3D delle opere di designer e artisti di diverse parti del mondo che, non potendo esporre fisicamente i propri lavori, sfruttano le potenzialità del metaverso per presentare le proprie creazioni. Il secondo itinerario, invece, è un vero e proprio serious game, con una caccia al tesoro che consentirà al visitatore di scoprire storie e intrecci legati non solo alla storia del distretto delle 5Vie, ma anche alla cultura occidentale.

Prendete e Mangiate Il progetto Prendete e Mangiate, curato da Linda Pilar Zanolla, vede protagonista l’idea della tavola e l’atto simbolo del dialogo e delle connessioni umane. In questa edizione il focus è una selezione di opere - tra piatti, oggetti folk, utensili da cucina e d'artigianato - che, realizzate da diversi artisti, vengono mescolate tra loro, accoppiate, raggruppate, dando vita a un concerto inedito di oggetti. L'obiettivo è quello di dare a ogni singolo elemento il potere di esprimere la presenza dell'artista che lo ha realizzato. Quattro gli elementi fondamentali alla base del lavoro: ricerca dell’oggetto, oggetto, relazione tra gli oggetti e allestimento in funzione delle relazioni tra le persone. Tra gli artisti presenti spiccano Studio Serena Cancellieri, Ron Arad, Giopato & Coombes, MA! Studio, Daria Dazzan e Marie Eklund.

