Fuorisalone 2024, Università Statale: ecco i principali eventi

In tutta la sede di Via Festa Del Perdono 7 installazioni e ospiti animano l'antica struttura. Domenica 21 aprile il concerto gratuito di Emma Marrone

SUB: Sustainable Underwater Balance

L’installazione SUB: Sustainable Underwater Balance creata dall’architetto Piero Lissoni per Sanlorenzo vuole invitare il pubblico a esplorare il mondo sottomarino. L’intenzione è quella di ricordare alle persone la necessità di impegnarsi a salvaguardare gli oceani con una nuova prospettiva: il mare visto dal mare. I visitatori, infatti, sono trasportati in un universo subacqueo con creature marine che si muovono, grazie a tecnologie digitali. L’idea è quella di riflettere sulla nostra relazione con l’ambiente e sull’importanza di adottare pratiche sostenibili per preservarlo. Al centro dell’installazione si trova, in tutta la sua maestosità, l’imbarcazione multiscafo di 10 metri modello BGH-HSV (Hydrogen Support Vessel) di Bluegame, brand di Sanlorenzo. La barca è alimentata solo a idrogeno.