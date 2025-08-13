Esplora tutte le offerte Sky
"Un posto al sole": la rivista "The Passenger" racconta la Puglia

Il nuovo numero del libro-rivista pubblicato da Iperborea è dedicato a una delle più amate regioni italiane. A raccontarla, tra gli altri, è lo scrittore Daniele Rielli. L'intervista durante "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

"Ottenuto un posto al sole, diventa importante capire come gestire tutta questa luce". Così scrive lo scrittore Nicola Lagioia nell’ultimo numero di "The Passenger" a proposito della Puglia, la regione a cui è dedicata il nuovo numero della rivista-libro pubblicata da Iperborea. Di questa rivista e di cosa racconta parliamo nella nuova puntata di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24. L'ospite è un altro scrittore, Daniele Rielli, che è una delle firme proprio del nuovo numero della monografia.

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.

