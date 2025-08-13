Ferragosto, dove vanno i turisti italiani? Ecco le mete preferite

Nelle prime dieci posizioni tra le mete preferite dai vacanzieri italiani spuntano Marina di Camerota (Campania) dove un pernotto costa in media 199 euro, e due località della Puglia: Porto Cesareo e Gallipoli, rispettivamente in quinta e sesta posizione con 195 e 205 euro a notte. A seguire si torna in Sicilia con Castellamare del Golfo (178 euro) e Palermo (133 euro) davanti a Olbia (Sardegna) e Sperlonga (Lazio) con prezzi che si attestano rispettivamente su 236 e 308 euro.

