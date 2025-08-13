Ferragosto, dove vanno i turisti italiani? Ecco le mete preferite

Ferragosto 2025, dove andranno i turisti italiani? La classifica delle mete preferiteLifestyle
Introduzione
In vista del Ponte di Ferragosto 2025 Holidu, portale di prenotazione per vacanze, ha stilato l’elenco delle 50 mete più gettonate dai turisti italiani. Al primo posto della classifica, che tiene conto delle ricerche effettuate dagli utenti sul sito per soggiorni compresi tra il 13 e il 18 agosto, spicca quest’anno San Vito Lo Capo, in Sicilia
Quello che devi sapere
Le località sul podio
L’analisi riporta inoltre il prezzo medio degli alloggi che nel caso della località balneare, in provincia di Trapani, affacciata su golfo di Castellamare che ospita la riserva orientata dello Zingaro (in foto) arriva a 208 euro a notte. Sul podio si piazzano poi San Teodoro (Sardegna) e Marina di Ragusa (Sicilia), con soggiorni che in media costano rispettivamente 275 e 138 euro a notte.
Nella top ten
Nelle prime dieci posizioni tra le mete preferite dai vacanzieri italiani spuntano Marina di Camerota (Campania) dove un pernotto costa in media 199 euro, e due località della Puglia: Porto Cesareo e Gallipoli, rispettivamente in quinta e sesta posizione con 195 e 205 euro a notte. A seguire si torna in Sicilia con Castellamare del Golfo (178 euro) e Palermo (133 euro) davanti a Olbia (Sardegna) e Sperlonga (Lazio) con prezzi che si attestano rispettivamente su 236 e 308 euro.
Per approfondire: La classifica di Holidu.it
Regioni, brilla la Sicilia
Per quanto il confronto tra le singole regioni, nella classifica Holidu svetta la Sicilia con 16 località tra le 50 più cercate. Oltre ai Comuni già citati, i turisti connazionali hanno considerato di spendere il Ferragosto a Capo d’Orlando (15esima) Siracusa (17esima), Marzamemi (21esima) e altre destinazioni. La Sicilia scalza il primato della Sardegna sia come località preferita (lo scorso anno era San Teodoro) sia come numero di mete.
Il podio tra le Regioni
Sui gradini più bassi nella classifica delle regioni più cercate salgono poi la Puglia con 12 località nella Top 50: oltre alle località già citate spuntano Vieste (11°), Torre Lapillo (18°), San Pietro in Bevagna al 20mo posto e altre. La Puglia ospita un numero doppio di località gettonate rispetto alla Campania, al terzo posto con 6 comuni, tra i quali figurano oltre Marina di Camerota anche Agropoli (13esima) e Paestum (9esima).
Nella top 5
A seguire spunta il Lazio con 5 località, tra le quali Gaeta, Terracina, Roma e Ponza. Chiude la Sardegna con 3: oltre a San Teodoro e Olbia c’è Alghero, in 23esima posizione.
Le Regioni con una località
Sono diverse le Regioni rappresentate da una sola meta, in ogni caso balneare: si va da Lignano Sabbiadoro, in Friuli-Venezia Giulia, al 22esimo posto a Rimini, in Emilia-Romagna, 24esima. Nella Top 50 trovano spazio poi il Molise con Termoli, al 37esimo posto, seguito dalla Basilicata con Maratea, 38esima, dalla Toscana con Follonica, 44esima, e dal Veneto con Caorle, 47esima.
Ferragosto 2025, fuori le mete estere
Una novità di quest’anno riguarda la preferenza geografica delle ricerche su Holidu che si orientano in modo netto verso località italiane. Le ricerche 2025 non includono infatti le spagnole Palma di Maiorca, Barcellona, Valencia, Benidorm e Lloret de Mar e la francese Nizza, presenti nell’edizione 2024. Riprende quota il turismo nazionale all’insegna della riscoperta del territorio che attira connazionali per qualità e varietà delle offerte.
Il confronto tra i prezzi
Le ricerche dove trascorrere il ponte “più caldo” dell’anno guardano poi a diverse fasce di prezzo. Tra le 50 destinazioni preferite, Palinuro (Salerno) svetta come la più cara dove una sistemazione costa in media 339 euro a notte. A quota 308 euro si colloca poi Sperlonga (Latina), seguita da San Teodoro con 275 euro.
Le località più care
Nella top ten delle località italiane più care per il Ferragosto compaiono inoltre Caorle in Veneto (238 euro) e Olbia, in Sardegna, con 236 euro a notte.
Le località meno care
Secondo la classifica Holidu, oltre che per numero di preferenze la Sicilia si conferma “regina dell’estate” 2025 anche sul fronte dell’attenzione al portafogli. Tra le località più economiche prenotabili nei giorni di Ferragosto spuntano infatti Catania, dove in media bastano 113 euro a notte, seguita da Palermo, Marsala e Sciacca con prezzi medi che oscillano dai 133 ai 141 euro a notte. Per la Campania presente Napoli con 140 euro.
