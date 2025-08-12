Accoglienza dei turisti stranieri, dal numero 4 al namasté: la guida

Introduzione

La Confederazione nazionale dell'artigianato (Cna) di Roma ha realizzato una guida per aiutare le imprese ad accogliere il pubblico internazionale rispettando alcuni usi e costumi delle diverse nazioni. Il progetto si chiama “Benvenuti” e ha l’obiettivo di “accogliere bene chi arriva a Roma” che “non è solo una forma di cortesia, ma una vera e propria strategia di sviluppo e di futuro”, si legge sul sito della Cna. La guida è stata curata da Gianfranco Giancaterino e nasce “dall’esigenza di accogliere chi entra nel nostro territorio e approcciare a culture diverse, un elemento centrale per le imprese”, ha spiegato il segretario Cna Roma, Giordano Rapaccioni. “Se vogliamo un turismo internazionale non dobbiamo dare l’accoglienza, ma le accoglienze, questo è lo scopo di questa guida che va mantenuta nel tempo”, ha osservato il presidente della camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti. Dalle proposte alimentari alla spiegazione del significato di “al dente”, i suggerimenti della guida