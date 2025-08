Turismo gastronomico, crescono ricerche online prima e dopo i viaggi

In crescita nel 2025 - +8% anno su anno - anche i food tour, che permettono la conoscenza del territorio pure attraverso l’assaggio dei suoi prodotti e delle sue ricette. Le trattorie, con oltre due milioni di ricerche nel 2024, e le osterie, che superano il milione, restano punti di riferimento per chi cerca autenticità. Ma è anche il cibo da strada a conquistare l’attenzione degli utenti. Insomma, quello che emerge è la crescente attenzione verso le tradizioni culinarie locali come elemento distintivo dell’esperienza turistica: in altre parole, i turisti scelgono le destinazioni anche in base a ciò che vogliono assaggiare

