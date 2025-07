Vacanze, salgono ricerche e prenotazioni con l'IA: le mete più cercate

Le vacanze estive del 2025 da moltissimi turisti del nostro Paese sono state organizzate con un alleato in più: l’intelligenza artificiale. Secondo l’Hospitality & Travel Report 2025 di Adyen, realizzato in collaborazione con Censuswide, il 29% degli italiani ha utilizzato l’AI per scoprire le destinazioni dove trascorrere luglio e agosto. Un dato che segna un incremento del 77% rispetto all’anno precedente, spinto soprattutto da un cambiamento culturale anche tra le generazioni meno “tecnologiche”: l’utilizzo tra i Boomer è cresciuto del 111%, mentre tra i Gen X del 85%. Le motivazioni? Semplificare la ricerca, filtrare le informazioni inutili e sfuggire al caos pubblicitario dei social.

Oltre alla pianificazione delle vacanze, l’AI sta cambiando anche il modo in cui si interagisce con il mondo dell’hospitality. I viaggiatori chiedono sempre più spesso la possibilità di trovare, selezionare e pagare una camera direttamente all’interno delle piattaforme di prenotazione, senza passaggi intermedi. Il 43% delle strutture italiane si sta già attrezzando per rispondere a questa esigenza, puntando su motori di ricerca intelligenti e strumenti capaci di personalizzare l’esperienza dell’utente. Per il 36%, l’automazione sarà un fattore chiave per trasformare radicalmente il settore.

Le mete dell’estate: tra classici e nuove scoperte

Booking.com ha rivelato le mete più cercate dagli italiani tra gennaio e maggio 2025, grazie anche al supporto degli strumenti basati su AI. Al top restano le destinazioni balneari, con Tropea, Porto Cesareo, Vieste e Villasimius in testa, seguite da località iconiche come Riccione, Gallipoli, Rimini e Jesolo. Chi ha scelto di viaggiare all’estero ha confermato il fascino intramontabile delle grandi città come Parigi, Londra e New York, ma con sorprese in forte crescita: Sharm El Sheikh (+97%), Malaga (+37%) e Saranda in Albania. Per i viaggi a lungo raggio, spiccano Bangkok e Bali, mentre in Italia Roma, Milano, Catania e Olbia restano tra le mete preferite.