Al gelato la medaglia d’oro dei “peccati di gola” dell’estate 2025

Secondo un recente sondaggio di Ipsos, il 65% degli italiani durante l’estate non può fare a meno del “dolce per eccellenza”. In Europa nel corso del 2024 sono stati consumati 1,9 milioni di tonnellate di gelato

L’Italia non è solo la patria della pasta e della pizza. Il classico “menù estivo” italiano, infatti, non può che concludersi con il più amato dei dolci: il gelato. Secondo un recente sondaggio di Ipsos, condotto per Magnum, è infatti proprio il gelato il primo dei vizi di cui gli italiani proprio non possono fare a meno durante le vacanze estive (ma non solo). In un Paese dove appunto la cucina è il vero punto di orgoglio di un’intera nazione, su un campione di 338 italiani intervistati, ben il 65% (praticamente 7 su 10) ha confermato che il gelato è – e resta – il principale “tasto dolente” della dieta mediterranea.