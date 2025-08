Estate 2025, le destinazioni più cercate e di tendenza per le vacanze

Introduzione

Dove vanno gli italiani in vacanza in questa torrida estate? E per gli stranieri quali le mete del Bel Paese più gettonate? A darci una risposta arrivano i dati di Booking.com che comparano le ricerche effettuate nel 2024 con i numeri di quest'anno. La vera sorpresa arriva dalle destinazioni balneari del Nord-Est: Bibione, Lido di Jesolo e Rimini crescono a doppia cifra, segno di un turismo internazionale sempre più trasversale e family-friendly. Tra le nazioni più attive nella ricerca di un soggiorno in Italia spiccano Germania, Francia e Regno Unito, ma sono Polonia e Paesi Bassi a far registrare incrementi oltre il 30% rispetto allo scorso anno. Per gli italiani resta fortissimo il richiamo delle Capitali, da Parigi a New York ma la grande impennata di ricerche per Sharm El Sheik (+97%) e di destinazioni come Malaga, in Andalusia (+37%), racconta il desiderio di evasione esotica. Grande new entry dell'estate 2025 è Saranda, in Albania.