Panettone e pandoro, dalle calorie al prezzo: quale scegliere?

Intanto, secondo un'indagine AstraRicerche per Unione Italiana Food, il pandoro batte il panettone nei gusti dei consumatori con un 52,6% di preferenze, contro il 47,4% del dolce con i canditi. Dal punto di vista degli acquisti, l'Associazione di 26 categorie merceologiche dell'industria alimentare italiana registra che sono oltre 33 milioni i pezzi venduti di panettone e pandoro nel solo mese di dicembre, pari al 70% dei consumi annui. Sotto il profilo del sentiment, Unione italiana food segnala che per 8 italiani su 10 panettone e pandoro sono i veri protagonisti delle tavole della festa e 5 italiani su 10 dichiarano di averne aumentato il consumo anche prima e dopo le festività, alla luce di una politica di consumo destagionalizzato dei due dolci tipici. Panettone e pandoro sono anche ambasciatori dell'italianità nel mondo: nel 2024 l'export - fa presente Unione italiana food - ha raggiunto 13.468 tonnellate per un valore di 113 milioni di euro, con l'Europa (Francia, Germania, Belgio, Svizzera e Regno Unito) come primo mercato, seguita da Stati Uniti, Canada, Australia, Brasile e Argentina.

