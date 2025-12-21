Natale, avanzi delle feste: consigli per conservare cibo senza rischi

Introduzione

Il momento sta arrivando, le tavole sono pronte per essere imbandite. Con l'arrivo delle feste natalizie e di fine anno saranno diversi i momenti di convivialità tra pranzi e cene. E succede anche spesso che, subito dopo le feste, sia facile trovare nel frigo o in dispensa i rimasugli del pranzo di Natale o i resti del cenone di Capodanno. In questo senso gli esperti dell'Istituto superiore di Sanità (Iss) hanno stilato un vademecum per suggerire come conservare al meglio gli avanzi alimentari in sicurezza e proteggere la salute di tutti.