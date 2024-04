2/6

GOOGLE - MAKING SENSE OF COLOR

Google propone, all’interno di Garage 21 in via Archimede, un’interessante installazione che indaga sul rapporto tra colore e oggetti tecnologici, in un’esperienza “dall’etereo al materiale” che tocca tutti e cinque i sensi e che termina in una sorta di grande tavola apparecchiata, sulla quale sono esposti i diversi prodotti hardware di Google: smartwatch, cuffie, smartphone, assistenti vocali. Il colore dei prodotti è un aspetto chiave del design hardware dell’azienda.