Fuorisalone 2024, Isola Design District: ecco i principali eventi

Giunto alla sua ottava edizione, l'Isola Design Festival ruota attorno al tema "This Future is Currently Unvailable", una riflessione sull'importanza del design come motore per affrontare le sfide del mondo reale. Ecco cinque eventi da non perdere nel distretto di Isola ascolta articolo

Con la tanto attesa Milano Design Week (guida agli eventi del Salone e del Fuorisalone) torna per la sua ottava edizione l'Isola Design Festival, organizzato da uno dei più celebri e innovativi distretti della manifestazione. Aperta al pubblico dal 15 al 21 aprile, in concomitanza con il Salone del Mobile a Rho Fiera, la rassegna di Isola prenderà forma quest'anno in varie location inedite, come Lampo Milano, WAO PL7 e Galleria Bonelli, mai esplorate durante la settimana del design milanese. Fil rouge dell'edizione 2024 è This Future is Currently Unvailable, un invito ad agire per dimostrare che il design non riguarda solo la sfera della sostenibilità, ma rappresenta anche il motore per affrontare le sfide del mondo reale. Protagonisti dell'Isola Design Festival, che ospiterà diverse realtà provenienti da Medio ed Estremo Oriente, saranno numerosi eventi e percorsi espositivi. Ecco i 5 appuntamenti da non perdere a Isola.

Probiotic House In via Edolo 9 troviamo la Probiotic House – La Casa Probiotica, la nuova installazione ideata e realizzata da SSK Studio in collaborazione con ProbioArKS. Questo spazio innovativo, costruito con materiali ecosostenibili e biocompatibili e arricchito con microrganismi benefici per l'uomo, è stato concepito per offrire un’esperienza immersiva ai visitatori avvicinandoli al concetto di “architettura viva”: un’oasi dove poter respirare aria pulita e sperimentare il benessere ambientale in piena città. SSK Studio ha scelto di riqualificare un appartamento di 65 metri quadrati nel quartiere Isola attraverso l'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale, applicazione di probiotici, impronta circolare, contenimento dei rifiuti e tempistiche ridotte, dimostrando che il concetto di “casa viva” è possibile e può integrarsi perfettamente nel design e nel budget dei progetti abitativi.

The Secret Garden All'interno dell’atrio di Stazione Garibaldi prende forma The Secret Garden, l'installazione di Green Island. Qui i visitatori potranno scoprire vari progetti interamente realizzati con materiali naturali e sostenibili e tanta vegetazione, immergendosi in un affascinante percorso di eco-design, curato da Claudia Zanfi, tra paesaggi e botanica. Tutti gli elementi che compongono questo insolito giardino ruotano attorno all'installazione centrale ideata dal designer Matteo Cibic e realizzata da Jaipur Rugs: uno speciale tappeto in filato naturale intessuto dalle abili mani delle sarte che abitano le zone rurali di Jaipur, in Rajastan. Durante l’intera settimana sarà possibile inoltre partecipare a un ciclo di incontri pomeridiani, azioni dinamiche e interattive con il pubblico, sui temi della botanica, del riuso e della creatività, con esperti del settore.

Green Island, il tappeto di Matteo Cibic

Il Sonno Aureo Si intitola Il Sonno Aureo la mostra personale di Alessandro Sicioldr, giovane artista surrealista italiano, noto anche a livello internazionale. Organizzata da Primo Marella Gallery, l'esposizione raccoglie una serie di opere che, concepite da Sicioldr, spaziano verso visioni oniriche, trasmettendo messaggi simbolici che si materializzano nella psiche e nell'inconscio dell'artista Il percorso espositivo è allestito in via Valtellina 31.

Primo Marella Gallery ©Primo Marella Gallery, Greta Belintende

Regione Lombardia

Il grattacielo che ospita la Regione Lombardia torna protagonista alla Milano Design Week proponendo diverse installazioni in una delle location più suggestive: il 39° piano del palazzo. Oltre alla mostra diffusa Un passo avanti che raduna una serie di oggetti di colore rosso che sottolineano l'importanza del mondo femminile nel design, Regione Lombardia offre anche l'affascinante esposizione dei bozzetti di Jacopo Ascari, dal titolo Viaggio sentimentale in Lombardia. Al centro della piazza del Palazzo, ad accogliere il pubblico è poi una grande piramide: si tratta di un'installazione in acciaio e tessuto tecnologico che, realizzata da aziende lombarde in collaborazione con l'Università Statale di Milano, al termine dell'evento sarà utilizzata come copertura dell'Osservatorio EVK2CNR alla base dell'Everest.

©IPA/Fotogramma

Music party al Parco Biblioteca degli Alberi All'Isola Design District sarà possibile anche ballare, cantare e scatenarsi grazie al grande party all'aperto, e a ingresso libero, di Alzaya. In programma sabato 20 aprile negli spazi del Parco Biblioteca degli Alberi, la festa vedrà protagonisti Francesca Heart, Nicodemo e Dove Quiete che, dalle 18 alle 23, intratterranno il pubblico in un evento da non perdere.

©IPA/Fotogramma