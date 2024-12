Leolandia, nuovi progetti e investimenti per 20 milioni di euro

Con un milione di visitatori nel 2024, il parco divertimenti di Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, si prepara a dare vita a nuovi progetti per il nuovo anno. Grazie a un piano di investimenti del valore di 20 milioni di euro, ospiterà una nuovissima area a tema rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni, con nuove giostre installate per la prima volta in Italia ascolta articolo

Un milione di visitatori nel 2024 e nuovi investimenti e progetti per il nuovo anno. Leolandia, il parco a tema più importante su scala nazionale, sta registrando numeri in crescita. A inizio dicembre, ha già raggiunto un milione di visitatori, prospettando una chiusura in ulteriore incremento, favorita anche dalla tematizzazione natalizia che proseguirà fino al prossimo 6 gennaio. Ma non solo. Il parco divertimenti di Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, si prepara a dare vita a nuovi progetti per il nuovo anno. Grazie a un piano di investimenti del valore di 20 milioni di euro, Leolandia ospiterà una nuovissima area a tema rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni, con nuove giostre installate per la prima volta in Italia.

Il nuovo progetto di Leolandia La prima pietra del progetto è stata già posata. Dal cantiere attuale, di 20mila metri quadrati, vedrà la luce entro l'estate 2025 la prima parte dell'area, che comprenderà in totale dieci attrazioni. Di queste, due saranno completamente nuove, oltre che installate per la prima volta in Italia. Sempre entro la prossima estate, sono previsti un nuovo punto ristoro e postazioni di street food dolce e salato, e una zona games con accattivanti giochi a premio. Il progetto proseguirà negli anni con ulteriori e importanti contenuti, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo futuro di Leolandia, che nel 2026 festeggerà il suo 55esimo anniversario. "Con questo corposo piano di sviluppo pluriennale, non solo proseguiremo sulla linea già tracciata di inserire costantemente nuovi contenuti per il pubblico, ma ci apriremo progressivamente anche alla fascia dei bambini più grandi, dai 6 ai 12 anni, con l'obiettivo di riconfermare la storica leadership di Leolandia nell'accoglienza delle famiglie. I nostri investimenti poggiano sulla solidità dell'azienda e sulle prospettive di crescita, in linea con l'andamento di un comparto che finalmente esprime a pieno il suo potenziale", afferma Giuseppe Ira, presidente di Leolandia.

Il futuro di Leolandia L'annuncio del nuovo piano di sviluppo arriva al termine di un anno positivo per Leolandia, che ha riconfermato il trend in atto dal 2023. "La scelta di anticipare l'apertura a febbraio e di puntare sulle tematizzazioni stagionali per moltiplicare le occasioni di visita nel corso dell'anno si è confermata un fattore di crescita fondamentale per il parco", aggiunge Ira, sottolineando che "lo stesso vale per la tematizzazione dedicata ai draghi inaugurata nel 2023 e ulteriormente potenziata nel 2024, che ha contribuito a rendere Leolandia ancora più versatile e vivibile durante il periodo estivo con nuove attrazioni acquatiche, e per Scuola Guida Futuro, la novità 2024 dedicata alla mobilità sostenibile".