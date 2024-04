Fuorisalone 2024, Tortona: ecco i principali eventi

Per questa edizione il quartiere ha creato una sorta di "Walk of Design" dove le sue vie si trasformano in spazi espositivi tra installazioni tecnologiche, colorate e innovative ascolta articolo

Per l’edizione 2024 del Fuorisalone il Tortona Design District ha scelto di proporre una sua Walk of Design. I luoghi iconici del quartiere Tortona diventano lo spazio espositivo di interessanti installazioni che si alternano tra spazi chiusi e all'aperto e si espandono lungo tutte le sue vie. Una fusione tra passato e presente, tra creatività e innovazione. Come si legge sul sito ufficiale, l’intento è quello di richiamare la Walk of Fame hollywoodiana, ma qui le stelle sono rappresentate dalle aziende e dalle location, ognuna con una propria storia unica da raccontare. Ecco gli eventi e le principali installazioni.

THE RED EXPERIENCE Un viaggio immersivo tra mondo reale e immaginario è quello proposto nell’installazione THE RED EXPERIENCE by Ploom X Ora ïto. Con questa installazione si potrà entrare nel vivo della visione innovativa di Ploom, il dispositivo a tabacco riscaldato per soli fumatori adulti, non privo di rischi, da utilizzarsi con sticks di tabacco contenenti nicotina, sostanza che crea dipendenza. Si potrà anche capire la mente creativa del celebre designer francese Ora ïto. Il colore scelto è il rosso perché, come racconta lo stesso designer, “ è un colore altamente simbolico con un impatto significativo”. leggi anche Fuorisalone 2024 e Milano Design Week, gli eventi da non perdere

The Red Experience di Ploom - Fonte: Sito ufficiale Tortona Design Week

IL GIARDINO DELL’OZIO L’azienda italiana Nardi da oltre 30 anni produce arredi per l’outdoor studiati per il benessere e il relax delle persone. Per questa edizione del Fuorisalone ha scelto di presentare “Il Giardino dell’Ozio”: ispirato al concetto dell’ozio nella Roma antica, il giardino invita a un’esperienza rigenerativa per rigenerarsi immersi tra le bellezze della natura e gli oggetti dell’azienda. Polipropilene e alluminio sono i due materiali che l’azienda ha selezionato per la loro totale riciclabilità e per le intrinseche qualità che li rendono adatti soprattutto per l’utilizzo all’aperto. Sono proposti in abbinamento con tessuti sintetici e imbottiti per mobili da esterno. leggi anche Fuorisalone 2024, Porta Venezia: ecco i principali eventi

Il Giardino dell'Ozio di Nardi - Fonte: foto di instagram Nardi

MUSHABOOM DESIGN – SHADOW PLAY Barry Roode, direttore creativo di Mushaboom Design, presenta la nuova collezione di tessuti Shadow Play. Il progetto si ispira alle ombre notturne che, proiettate, creano nuove forme alle cose. La disposizione dei motivi e i colori creano un’armonia e uno stile inconfondibile. Per la prima volta in questa azienda sperimenta l’utilizzo della lana stampata digitalmente.

Alcuni tessuti di Mushaboom Design - Fonte: foto di Instagram, Mushaboom Design

KARIMOKU NEW STANDARD, MAS E SEYUN Da oltre ottant’anni, l’azienda giapponese Karimoku è sinonimo di qualità e tecnologia nel mondo dei mobili di legno. Alla Design Week presenta tre progetti che mettono assieme la tradizione artigianale giapponese con innovazione e sostenibilità. I mobili in legno diventano vere e proprie opere d’arte in una fusione tra bellezza, etica e ambiente.

Karimoku alla Design Week - Fonte: foto di Instagram Karimoku