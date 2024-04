Salone del Mobile, 10 eventi del Fuorisalone adatti a tutti

Ad arricchire il capoluogo lombardo durante la Design Week non sono solo le iniziative dedicate alla progettazione, ma anche una serie di appuntamenti che spaziano dall'arte alla fotografia, fino alla moda e alla natura. Ecco i 10 eventi adatti a tutti - amanti del design e non - da non perdere

A Milano è tempo di Design Week. Ma ad arricchire il capoluogo lombardo durante la settimana più attesa dell'anno non sono solo gli eventi dedicati alla progettazione. Dal 15 al 21 aprile il centro meneghino si animerà grazie a una serie di appuntamenti adatti a tutti - amanti del design e non – che spaziano dall'arte alla fotografia, fino alla moda e alla natura. Come da tradizione, sarà il Fuorisalone ad accogliere, in contemporanea con il Salone del Mobile, i progetti più disparati: da “Ancora Milano” di Gucci al colorato viaggio immersivo di Google. Ecco i 10 eventi adatti a ogni tipo di pubblico.

L'esposizione di Gucci

Per gli amanti della moda e dello stile Gucci c'è Design Ancora, una mostra immersiva che, ideata dall'architetto spagnolo Guillermo Santomà, ripercorre le grandi icone del design milanese e italiano del passato. Ideato dal direttore creativo della maison Sabato De Sarno, il progetto prenderà forma nel flagship store di via Montenapoleone in Brera. Tra fashion e lifestyle, gli spazi dello store milanese ospiteranno cinque oggetti del passato cherimandano direttamente all'artigianalità e alla produzione in serie Made in Italy. Il titolo del percorso espositivo è un chiaro riferimento al celebre “Rosso Ancora”, il colore scelto da De Sarno come tratto distintivo della casa di moda fiorentina fin dalla sua prima sfilata.

L'installazione immersiva di Emiliano Ponzi

Anche per l'edizione 2024 glo propone un'ulteriore tappa dell'ampio progetto artistico itinerante glo for art con un’installazione immersiva firmata Emiliano Ponzi, uno dei più noti illustratori del panorama internazionale. Si tratta di un emozionante percorso interattivo site specific che, interamente disegnato dall'artista e allestito all'interno dell'Hub Gattinoni in via Statuto, nel cuore di Brera, immerge il pubblico in un'esplosione di colori. Un vero e proprio itinerario immersivo che accompagna il visitatore in un affascinante tunnel vibrante di forme e cromie, al termine del quale è visibile una grande opera artistica dal forte impatto visivo.

L'oasi verde di Zegna

Per gli amanti della natura c'è Born in Oasi ZEGNA, un’installazione immersiva che offre ai visitatori la possibilità di immergersi in una passeggiata tra la lussureggiante vegetazione della foresta. Ospitato all'interno dell’HQ di Zegna in via Savona, il percorso espositivo trae ispirazione dall'Oasi Zegna: un territorio di 100 chilometri quadrati situato nelle Alpi Biellesi in Piemonte, voluto e creato da Ermenegildo Zegna agli inizi del Novecento come un modello unico di consapevolezza sociale e ambientale. “Born in Oasi ZEGNA” rappresenta così un affascinante racconto di eredità e responsabilità, che evidenzia il profondo impegno del brand verso l'ambiente.