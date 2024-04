Salone del Mobile 2024, programma ed eventi: cosa vedere

Troviamo poi “Under the Surface”, l'installazione progettata da Accurat, Design Group Italia ed Emiliano Ponzi per il Salone Internazionale del Bagno (padiglione 10). Stimolando una riflessione su etica e sostenibilità idrica, l'opera – a forma di isola sommersa – suggerisce un racconto visivo ed evocativo sull'impatto che le nostre pratiche quotidiane legate all'acqua hanno sull'ambiente. Mentre una serie di riflessi di luce in continuo mutamento rappresentano i dati sul consumo globale di acqua.

Tra le grandi installazioni di quest'anno spicca “Interiors by David Lynch. A Thinking Room” (padiglioni 5-7), realizzata per l'occasione da David Lynch. Il celebre regista di “Velluto blu” ha dato vita a due “stanze del pensiero” speculari che, curate da Antonio Monda, sono concepite simbolicamente come porte d'accesso alla manifestazione milanese.

Con un ricco programma di eventi, talk e installazioni interattive, il Salone del Mobile sarà composto da sette manifestazioni contemporaneamente allestite in Fiera. Novità dell'edizione 2024 sarà il rinnovato layout espositivo progettato da Lombardini22 che, attraverso l'analisi delle reazioni neurologiche, emotive e percettive dei visitatori nei diversi percorsi, migliorerà l'esperienza di visita. Non solo, la proposta culturale sarà diffusa per poter coinvolgere il pubblico lungo l'intero itinerario espositivo. Aperto tutti i giorni agli operatori del settore dalle 9.30 alle 18.30 e nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 anche al pubblico, il Salone vedrà protagoniste realtà diverse: dal Salone Internazionale del Complemento d'arredo, all'EuroCucina, fino al Salone Internazionale del Bagno e al SaloneSatellite.

EuroCucina 2024



Al centro di EuroCucina invece troviamo "All You Have Ever Wanted to Know About Food Design in Six Performances", un evento che ospita sei food magazine indipendenti internazionali che, insieme ad artisti, designer e chef di tutto il mondo, presentano una visione inedita sul presente e sul futuro di alcuni ingredienti naturali. Tra esposizioni, talk e taste experience, l'iniziativa esorta ad aprire nuove strade per l'avanzare delle sperimentazioni in campo alimentare. Le installazioni, collocate nell'Arena Food Design (padiglione 2-4), saranno visitabili per utto l'orario di apertura, mentre le esperience di food tasting si svolgeranno alle 14.30.

Il Salone Internazionale del Bagno



Giunto alla sua decima edizione, la biennale dedicata all'arredobagno raduna 180 espositori distribuiti su 18mila metri quadrati che metteranno in scena il meglio della produzione internazionale: dai mobili e gli accessori alle cabine doccia, dalla porcellana sanitaria alle vasche da bagno. I due grandi fil rouge di questo Salone saranno ovviamente l'innovazione e la sostenibilità declinate in svariati elementi d'arredo per il bagno che, attraverso nuove tecniche, oggi consentono non solo di ridurre gli sprechi d'acqua, ma anche di sfruttare materiali ecologici e riciclabili.

Ospiti e conferenze

Tra le imperdibili tavole rotonde dell'edizione 2024, che si terranno nell'Arena Drafting Futures (padiglione 14) disegnata da Formafantasma, c'è “Drafting Futures. Conversations about Next Perspectives”. Curato da Annalisa Rosso, il talk riflette sul modo in cui design e architettura sono in grado di comprendere il presente e di aprire nuove strade per il futuro. Sul palcoscenico si alterneranno – tra gli altri – Francis Kéré, architetto e fondatore Kéré Architects, Deyan Sudjic autore, curatore di architettura e design, e Jeanne Gang, socia fondatrice dello Studio Gang.