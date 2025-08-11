Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Oroscopo settimanale, le previsioni dall’11 al 17 agosto segno per segno

Lifestyle

È arrivato un nuovo lunedì che coincide con l'inizio di una nuova settimana: sarà ricca di novità interessanti? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky

ascolta articolo

È tutto pronto per affrontare una nuova settimana. Sarà significativa e piena di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dall’11 al 17 agosto.

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE

Tra inviti e qualche imprevisto, la settimana si muove veloce: usa tatto e strategia per ottenere ciò che vuoi. Il cuore potrà sorprenderti con emozioni contrastanti, ma il dialogo porterà chiarezza. Il weekend offrirà relax, gioia e occasioni inaspettate.

TORO

Desiderio di tranquillità e aria fresca caratterizzano la settimana, con qualche tensione da smorzare in famiglia. Ferragosto promette momenti di gioia e riposo, con il cuore pronto a dare e ricevere affetto. Occasioni fortunate potranno sorprenderti, regalando opportunità inaspettate e soddisfacenti.

GEMELLI

Tra idee vivaci e voglia di festa, vivrai giorni intensi e appaganti, alternando doveri e piaceri con energia contagiosa. In amore il tuo fascino sarà irresistibile e porterà conferme importanti. Piccole opportunità fortunate illumineranno il Ferragosto, regalandoti momenti da ricordare con il sorriso.

CANCRO

Tra luci e ombre, questa settimana regalerà emozioni profonde e qualche tensione da gestire con calma e strategia. L’amore sarà intenso e appassionato, mentre il lavoro ti vedrà perspicace e determinato. Occasioni fortunate potranno sorprenderti, rendendo il Ferragosto vivace e memorabile.

LEONE

La fantasia guiderà i tuoi progetti, rendendo la settimana di Ferragosto ricca di momenti piacevoli e dialoghi costruttivi. In amore brillerai per fascino e sensibilità, rendendo ogni incontro speciale. Il lavoro procederà con determinazione, mentre piccole opportunità porteranno un senso di equilibrio e soddisfazione.

VERGINE

Un’atmosfera distesa favorirà momenti di relax e gioia, ammorbidendo persino gli animi più rigidi. L’amore sarà tenero e coinvolgente, con occasioni speciali sia per chi è in coppia che per i single. Piccole opportunità fortunate illumineranno le giornate, rendendole ancora più piacevoli e appaganti.

BILANCIA

Grinta e iniziativa saranno i vostri alleati, ma ricordatevi anche di staccare e riposare. In amore potreste sentire più desiderio e meno pazienza: meglio chiarire con calma. Sul lavoro tutto funziona, ma nelle spese serve più controllo.

SCORPIONE

Questa settimana privilegerai relax e piaceri semplici, scoprendo luoghi vicini e sorprendenti. Il cuore vivrà emozioni intense e speciali, mentre il lavoro richiederà attenzione extra. Occasioni fortunate potrebbero presentarsi all’improvviso, regalando piccole gioie e sorprese capaci di rendere indimenticati questi giorni.

SAGITTARIO

L’energia di questi giorni ti spingerà a realizzare progetti e vivere esperienze intense. Tra passione e intraprendenza, saprai affrontare impegni e desideri con entusiasmo. Occasioni fortunate e intuizioni brillanti potranno aprire spiragli interessanti, arricchendo il tuo presente e offrendo spunti per il futuro.

CAPRICORNO

È il momento di lasciare da parte i pensieri pesanti e concedersi relax, anche in città. Il cuore potrebbe affrontare qualche difficoltà, ma il lavoro ti vedrà costante e affidabile. Occorrerà prudenza nelle scelte legate a spese importanti e opportunità future.

ACQUARIO

La settimana di Ferragosto si presenta ricca di energia e intraprendenza, ideale per vivere i tuoi interessi con passione. Tuttavia, è importante prestare attenzione ai viaggi e alla comunicazione per evitare incomprensioni, mentre qualche spesa extra potrebbe arrivare insieme a un’opportunità inattesa.

PESCI

Il cielo di Ferragosto vi regala dolcezza e fortuna, invitandovi a godervi il relax e l’affetto sincero di chi vi sta vicino. Approfittate di questa energia anche per fare passi importanti nel lavoro e cogliere opportunità interessanti.

FOTOGALLERY

©Getty

1/10
Lifestyle

Tutto quello che c'è da sapere sui 12 segni dello zodiaco

Che cos'è l'oroscopo? E lo zodiaco? E a quale segno zodiacale appartiene ognuno di noi? Ecco, in breve, alcuni aspetti da approfondire sul tema, tra lontane origini ed elementi terrestri 

Vai alla Fotogallery

Lifestyle: Ultime notizie

Oroscopo settimanale, le previsioni dall’11 al 17 agosto

Lifestyle

È arrivato un nuovo lunedì che coincide con l'inizio di una nuova settimana: sarà ricca di novità...

Oroscopo per tutti i segni, le previsioni dell’11 agosto

Lifestyle

Ai nastri di partenza ecco una nuova giornata. Sarà ricca di novità? Se sei curioso di sapere...

La voce della strada, il manga rap di Kei Usaba

Gabriele Lippi

Stiria “on the road”, viaggio nel cuore verde dell'Austria

Costanza Ruggeri

Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 9 agosto: numeri vincenti

Lifestyle

L'estrazione di sabato 9 agosto, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari

Lifestyle: I più letti