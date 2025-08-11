Oroscopo settimanale, le previsioni dall’11 al 17 agosto

È arrivato un nuovo lunedì che coincide con l'inizio di una nuova settimana: sarà ricca di novità interessanti? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky
È tutto pronto per affrontare una nuova settimana. Sarà significativa e piena di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dall’11 al 17 agosto.
ARIETE
Tra inviti e qualche imprevisto, la settimana si muove veloce: usa tatto e strategia per ottenere ciò che vuoi. Il cuore potrà sorprenderti con emozioni contrastanti, ma il dialogo porterà chiarezza. Il weekend offrirà relax, gioia e occasioni inaspettate.
TORO
Desiderio di tranquillità e aria fresca caratterizzano la settimana, con qualche tensione da smorzare in famiglia. Ferragosto promette momenti di gioia e riposo, con il cuore pronto a dare e ricevere affetto. Occasioni fortunate potranno sorprenderti, regalando opportunità inaspettate e soddisfacenti.
GEMELLI
Tra idee vivaci e voglia di festa, vivrai giorni intensi e appaganti, alternando doveri e piaceri con energia contagiosa. In amore il tuo fascino sarà irresistibile e porterà conferme importanti. Piccole opportunità fortunate illumineranno il Ferragosto, regalandoti momenti da ricordare con il sorriso.
CANCRO
Tra luci e ombre, questa settimana regalerà emozioni profonde e qualche tensione da gestire con calma e strategia. L’amore sarà intenso e appassionato, mentre il lavoro ti vedrà perspicace e determinato. Occasioni fortunate potranno sorprenderti, rendendo il Ferragosto vivace e memorabile.
LEONE
La fantasia guiderà i tuoi progetti, rendendo la settimana di Ferragosto ricca di momenti piacevoli e dialoghi costruttivi. In amore brillerai per fascino e sensibilità, rendendo ogni incontro speciale. Il lavoro procederà con determinazione, mentre piccole opportunità porteranno un senso di equilibrio e soddisfazione.
VERGINE
Un’atmosfera distesa favorirà momenti di relax e gioia, ammorbidendo persino gli animi più rigidi. L’amore sarà tenero e coinvolgente, con occasioni speciali sia per chi è in coppia che per i single. Piccole opportunità fortunate illumineranno le giornate, rendendole ancora più piacevoli e appaganti.
BILANCIA
Grinta e iniziativa saranno i vostri alleati, ma ricordatevi anche di staccare e riposare. In amore potreste sentire più desiderio e meno pazienza: meglio chiarire con calma. Sul lavoro tutto funziona, ma nelle spese serve più controllo.
SCORPIONE
Questa settimana privilegerai relax e piaceri semplici, scoprendo luoghi vicini e sorprendenti. Il cuore vivrà emozioni intense e speciali, mentre il lavoro richiederà attenzione extra. Occasioni fortunate potrebbero presentarsi all’improvviso, regalando piccole gioie e sorprese capaci di rendere indimenticati questi giorni.
SAGITTARIO
L’energia di questi giorni ti spingerà a realizzare progetti e vivere esperienze intense. Tra passione e intraprendenza, saprai affrontare impegni e desideri con entusiasmo. Occasioni fortunate e intuizioni brillanti potranno aprire spiragli interessanti, arricchendo il tuo presente e offrendo spunti per il futuro.
CAPRICORNO
È il momento di lasciare da parte i pensieri pesanti e concedersi relax, anche in città. Il cuore potrebbe affrontare qualche difficoltà, ma il lavoro ti vedrà costante e affidabile. Occorrerà prudenza nelle scelte legate a spese importanti e opportunità future.
ACQUARIO
La settimana di Ferragosto si presenta ricca di energia e intraprendenza, ideale per vivere i tuoi interessi con passione. Tuttavia, è importante prestare attenzione ai viaggi e alla comunicazione per evitare incomprensioni, mentre qualche spesa extra potrebbe arrivare insieme a un’opportunità inattesa.
PESCI
Il cielo di Ferragosto vi regala dolcezza e fortuna, invitandovi a godervi il relax e l’affetto sincero di chi vi sta vicino. Approfittate di questa energia anche per fare passi importanti nel lavoro e cogliere opportunità interessanti.
