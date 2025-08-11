Oroscopo settimanale, le previsioni dall’11 al 17 agosto

È arrivato un nuovo lunedì che coincide con l'inizio di una nuova settimana: sarà ricca di novità interessanti? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky

È tutto pronto per affrontare una nuova settimana. Sarà significativa e piena di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dall’11 al 17 agosto.

Tra inviti e qualche imprevisto, la settimana si muove veloce: usa tatto e strategia per ottenere ciò che vuoi. Il cuore potrà sorprenderti con emozioni contrastanti, ma il dialogo porterà chiarezza. Il weekend offrirà relax, gioia e occasioni inaspettate.



Desiderio di tranquillità e aria fresca caratterizzano la settimana, con qualche tensione da smorzare in famiglia. Ferragosto promette momenti di gioia e riposo, con il cuore pronto a dare e ricevere affetto. Occasioni fortunate potranno sorprenderti, regalando opportunità inaspettate e soddisfacenti.



Tra idee vivaci e voglia di festa, vivrai giorni intensi e appaganti, alternando doveri e piaceri con energia contagiosa. In amore il tuo fascino sarà irresistibile e porterà conferme importanti. Piccole opportunità fortunate illumineranno il Ferragosto, regalandoti momenti da ricordare con il sorriso.



Tra luci e ombre, questa settimana regalerà emozioni profonde e qualche tensione da gestire con calma e strategia. L’amore sarà intenso e appassionato, mentre il lavoro ti vedrà perspicace e determinato. Occasioni fortunate potranno sorprenderti, rendendo il Ferragosto vivace e memorabile.



La fantasia guiderà i tuoi progetti, rendendo la settimana di Ferragosto ricca di momenti piacevoli e dialoghi costruttivi. In amore brillerai per fascino e sensibilità, rendendo ogni incontro speciale. Il lavoro procederà con determinazione, mentre piccole opportunità porteranno un senso di equilibrio e soddisfazione.



Un’atmosfera distesa favorirà momenti di relax e gioia, ammorbidendo persino gli animi più rigidi. L’amore sarà tenero e coinvolgente, con occasioni speciali sia per chi è in coppia che per i single. Piccole opportunità fortunate illumineranno le giornate, rendendole ancora più piacevoli e appaganti.

