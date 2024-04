Lutto nel mondo del design, è morto a 84 anni Gaetano Pesce

Si è spento a New York il designer, architetto, scultore e artista italiano autore delle poltrone della serie UP realizzate alla fine degli anni Sessanta (rivoluzionario manifesto politico sulla condizione della donna). Classe 1939, ligure di La Spezia, si era laureato in architettura allo IUAV di Venezia. Molte delle sue opere sono esposte nei più importanti musei del mondo: dal MoMA di New York al Victoria and Albert Museum di Londra