Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 9 agosto: numeri vincenti

L'estrazione di sabato 9 agosto, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 20. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 9 agosto 2025:
- Bari: 55 - 17 - 81 - 3 - 1
- Cagliari: 75 - 84 - 6 - 34 - 27
- Firenze: 30 - 74 - 59 - 61 - 62
- Genova: 20 - 38 - 86 - 27 - 59
- Milano: 11 - 83 - 82 - 86 - 37
- Napoli: 11 - 64 - 37 - 17 - 67
- Palermo: 33 - 80 - 84 - 83 - 46
- Roma: 51 - 68 - 37 - 90 - 42
- Torino: 65 - 42 - 35 - 85 - 14
- Venezia: 32 - 38 - 86 - 20 - 77
- Nazionale: 71 - 85 - 5 - 10 - 61
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:
6 - 11 - 17 - 20 - 30 - 32 - 33 - 38 - 42 - 51 - 55 - 64 - 65 - 68 - 74 - 75 - 80 - 81 - 83 - 84
Numero oro: 55
Doppio oro: 55 - 17
Extra: 1 - 3 - 27 - 34 - 35 - 37 - 46 - 59 - 61 - 62 - 67 - 82 - 85 - 86 - 90
Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar
Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Jackpot del Superenalotto del 9-08-2025: 36.500.000 euro
Sono stati estratti i 6 numeri del 9 agosto 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.
La combinazione vincente è: 06 - 18 - 40 - 41 - 45 - 88
Il numero Jolly è: 37
Il numero Superstar è: 12
Jackpot del Superenalotto del 12-08-2025: 37.300.000 euro
Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari
Per la prossima estrazione del Lotto del 12 agosto 2025, ecco i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 26 (manca da 144 estrazioni)
- Firenze 49 (manca da 125 estrazioni)
- Milano 74 (manca da 117 estrazioni)
- Venezia 89 (manca da 91 estrazioni)
- Genova 15 (manca da 88 estrazioni)
- Genova 2 (manca da 88 estrazioni)
- Nazionale 21 (manca da 84 estrazioni)
- Roma 87 (manca da 80 estrazioni)
- Firenze 34 (manca da 76 estrazioni)
- Cagliari 42 (manca da 75 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 82 (manca da 66 estrazioni) - 73 (da 57) - 23 (da 53)
- Cagliari 42 (manca da 75 estrazioni) - 85 (da 72) - 68 (da 71)
- Firenze 26 (manca da 144 estrazioni) - 49 (da 125) - 34 (da 76)
- Genova 15 (manca da 88 estrazioni) - 2 (da 88) - 83 (da 56)
- Milano 74 (manca da 117 estrazioni) - 14 (da 74) - 25 (da 65)
- Napoli 54 (manca da 47 estrazioni) - 49 (da 46) - 44 (da 45)
- Palermo 59 (manca da 56 estrazioni) - 55 (da 52) - 57 (da 46)
- Roma 87 (manca da 80 estrazioni) - 73 (da 63) - 21 (da 59)
- Torino 37 e 7 (mancano da 64 estrazioni) - 4 e 64 (da 42)
- Venezia 89 (manca da 91 estrazioni) - 5 (da 62) - 54 (da 54)
- Nazionale 21 (manca da 84 estrazioni) - 82 (da 75) - 69 (da 62)
I numeri ritardatari del Superenalotto sono:
84 (da 105) - 12 (da 92) - 29 (da 74) - 59 (da 59) - 22 e 39 (da 48)
Giovedì 16 febbraio 2023 è stato vinto il montepremi più alto nei 25 anni di storia del gioco: oltre 371 milioni. Battuto il primato registrato a Lodi nel 2019, dove era stata centrata una vittoria da 209.106.441,54 milioni di euro. Il 25 marzo 2023 è stato centrato il primo jackpot con una giocata online: vale 73 milioni. Ecco a quanto ammontavano e dove sono state vinte le altre schede con i premi più alti di sempre