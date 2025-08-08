Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri fortunati di oggi 8 agosto

Questa quarta estrazione settimanale è stata introdotta da luglio 2023 per tutto l’anno per aiutare a raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna che a maggio erano state colpite dall’alluvione. Poi è stata prorogata per il 2024 e il 2025 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Ecco i numeri vincenti di venerdì 8 agosto, i ritardatari e l'ammontare del jackpot
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024 e per il 2025 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali.
I numeri vincenti del Lotto
Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 8 agosto 2025:
- Bari: 90 - 36 - 15 - 60 - 32
- Cagliari: 59 - 7 - 56 - 33 - 6
- Firenze: 72 - 37 - 25 - 10 - 18
- Genova: 8 - 87 - 41 - 48 - 71
- Milano: 86 - 33 - 82 - 27 - 34
- Napoli: 86 - 9 - 60 - 5 - 57
- Palermo: 53 - 63 - 81 - 88 - 13
- Roma: 56 - 51 - 65 - 35 - 90
- Torino: 10 - 84 - 77 - 28 - 18
- Venezia: 26 - 33 - 67 - 35 - 81
- Nazionale: 7 - 54 - 46 - 8 - 34
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:
7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 25 - 26 - 33 - 36 - 37 - 51 - 53 - 56 - 59 - 63 - 72 - 84 - 86 - 87 - 90
Numero oro: 90
Doppio oro: 90 - 36
Extra: 5 - 6 - 27 - 28 - 32 - 35 - 41 - 48 - 60 - 65 - 67 - 77 - 81 - 82 - 88
Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar
Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Jackpot del Superenalotto dell'8-08-2025: 35.700.000 euro
Sono stati estratti i 6 numeri dell'8 agosto 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.
La combinazione vincente è: 78 - 79 - 53 - 34 - 8 - 38
Il numero Jolly è: 58
Il numero Superstar è: 37
Jackpot del Superenalotto del 9-08-2025: 36.500.000 euro
Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari
Per la prossima estrazione del Lotto del 9 agosto 2025, ecco i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 26 (manca da 143 estrazioni)
- Firenze 49 (manca da 124 estrazioni)
- Milano 74 (manca da 116 estrazioni)
- Venezia 89 (manca da 90 estrazioni)
- Genova 15 (manca da 87 estrazioni)
- Genova 2 (manca da 87 estrazioni)
- Nazionale 21 (manca da 83 estrazioni)
- Roma 87 (manca da 79 estrazioni)
- Firenze 34 (manca da 75 estrazioni)
- Cagliari 42 (manca da 74 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 82 (manca da 65 estrazioni) - 73 (da 56) - 23 (da 52)
- Cagliari 42 (manca da 74 estrazioni) - 85 (da 71) - 68 (da 70)
- Firenze 26 (manca da 143 estrazioni) - 49 (da 124) - 34 (da 75)
- Genova 15 (manca da 87 estrazioni) - 2 (da 87) - 83 (da 55)
- Milano 74 (manca da 116 estrazioni) - 14 (da 73) - 25 (da 64)
- Napoli 54 (manca da 46 estrazioni) - 49 (da 45) - 44 (da 44)
- Palermo 83 (manca da 62 estrazioni) - 59 (da 55) - 55 (da 51)
- Roma 87 (manca da 79 estrazioni) - 73 (da 62) - 21 (da 58)
- Torino 37 e 7 (mancano da 63 estrazioni) - 4 e 64 (da 41)
- Venezia 89 (manca da 90 estrazioni) - 5 (da 61) - 54 (da 53)
- Nazionale 21 (manca da 83 estrazioni) - 82 (da 74) - 69 (da 61)
I numeri ritardatari del Superenalotto sono:
84 (da 104) - 12 (da 91) - 29 (da 73) - 59 (da 58) - 22 e 39 (da 47)