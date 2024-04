Fuorisalone, 5 cose da vedere per il direttore del Museo del Design

Marco Sammicheli, curatore per il settore design, moda e artigiano della Triennale Milano e direttore dell'istituzione dedicata al design, ci ha segnalato quali sono secondo lui gli eventi e le location da non perdere per l'edizione 2024. Ecco i suoi 5 consigli ascolta articolo

Abbiamo chiesto a Marco Sammicheli, curatore per il settore design, moda e artigiano della Triennale Milano e direttore del Museo Design Italiano, di segnalarci quali sono secondo lui gli eventi e le location da non perdere per il Fuori Salone. "Navigare il Fuori Salone è una grande avventura per chi vuole scoprire le novità e avere delle conferme - spiega - Il sistema dei distretti, dei quartieri, dei luoghi che si aprono alla città cambia ad ogni Salone, ma ci sono delle costanti. Le costanti riguardano la presenza di luoghi, di show room che sono radicati nella tradizione, nella quotidianità della città. Per questo da Brera alle nuove aree, come Dropcity, alla stazione centrale sono luoghi che non mi lascio scappare". Ed ecco quindi i luoghi di Sammicheli.

1. Il design coreano a Milano In “5 vie” da RIVIERA c’è la prima personale in Europa dei designer koreani Kuo Duo. L’esposizione si chiama “Word play: objects”. Concepito come uno spazio in cui design e lifestyle trovano un punto di incontro, Riviera punta a dare vita a un luogo di incontro e di condivisione, dove incontrarsi seduti su un divano o intorno ad un tavolo per condividere idee e un caffè, animato attraverso vari exhibitions, talks, eventi, workshops e pop up spaces. 5Vie - Riviera Via Gorani, 4, 20123 Milano

2. Comunicazione e prodotto con i brand internazionali Una selezione di 20 brand e nomi internazionali del panorama del design contemporaneo. “Una location bella perché ci sono molti contenuti di livello tutti insieme”, sottolinea Sammicheli. Convey è un progetto che, creando un sistema tra brand contemporanei e player di riferimento, punta ad accelerare il percorso di crescita, creando opportunità e promuovendo valori condivisi contribuendo alla costruzione del nuovo scenario del design internazionale. CONVEY via dell’Aprica 12, Milano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CONVEY (@c_o_n_v_e_y) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

3. Guan Lee per la prima volta in Italia Per la prima volta in Italia la collettiva che riunisce designer, architetti e studi internazionali impegnati a realizzare una collezione di articoli per la tavola. Gli oggetti in mostra sono stati progettati e prodotti alla Grymsdyke Farm, nel Buckinghamshire: Grymsdyke è oggi considerato uno spazio creativo di ricerca e fabbricazione in cui gli oggetti viaggiano tra arte, design e funzione. THE FARM SHOP via Vigevano 8, Milano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SIMPLE FLAIR (@simple_flair) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

4. Benvenuti a Polignano a Mare Il Fuori Salone ci offre anche una finestra su altri mondi. Ed ecco che a Milano arriva anche il mare. Il progetto si intitola Anotherview e consiste nella ricerca e della registrazione di immagini 24 ore su 24 in 4K da diversi luoghi in tutto il mondo, per dare vita a vere e proprie "finestre digitali" osservate su un'unica app per smartphone. Ognuna di queste vedute è stata catturata filmando ininterrottamente per 24 ore un punto fisso del paesaggio. DAVID DOLCINI - Artistic direction for TRATTORIA ALTRA VISTA - Palazzo Litta (Corso Magenta, 24)

Anotherview.watch

5. Flora e fauna per vivere altri mondi L’installazione presenta due nuove carte da parati: Post Garden e Licheni. “Post Garden è un design artisticamente sfumato e delicato, con un sottile gioco di elementi floreali, faunistici e architettonici, resi in colori tenui e smorzati, mentre Licheni offre uno zoom sul Postgarden, analizzando strati di geometrie tridimensionali e colori, creando un paesaggio temporale”, come si legge sul sito del Fuori Salone. FABSCARTE - COLLABORATION with MARIALAURA IRVINE Galleria Bolzani (Via Gerolamo Morone 2)