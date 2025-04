AMG Performance Day, la Stella ad alte prestazioni fa festa a Monza

200 vetture schierate sulla griglia di partenza del Tempio della Velocità. La grande famiglia Mercedes-AMG si ritrova a Monza per celebrare la passione per le performance e le vetture sportive della divisione specializzata della Stella. Sul tracciato brianzolo si è svolta la settima edizione dell’AMG Performance Day, appuntamento dedicato ai clienti e alla famiglia di vetture del marchio. In piena sintonia con la filosofia “One man, one engine”, il famoso mantra di Affalterbach, il brand tedesco ha portato i suoi pezzi unici nel Tempio della Velocità italiano, trovando la massima rappresentazione nella AMG GT 63 PRO 4MATIC+ ‘Motorsport Collectors Edition, la super sportiva in edizione limitata che ha accolto i partecipanti davanti al paddock di Monza. Solo 200 esemplari, appositamente sviluppati per l’utilizzo in pista e impreziositi dall’esclusiva livrea PETRONAS e dal Pacchetto AMG Exterior Carbon Fibre.

“Per marchi come Mercedes-AMG o Classe G il senso di appartenenza rappresenta un elemento centrale per chi sceglie di entrare a far parte di queste due famiglie - ha affermato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia - Ed è proprio da qui che si sviluppano piattaforme come gli AMG Performance Day e il GOT, il primo club ufficiale dedicato a Classe G. In questa occasione, in un luogo iconico per il mondo del motorsport, abbiamo voluto nuovamente rendere omaggio ai principali Ambassador di Mercedes-AMG, i nostri ‘One man, one engine’, molto più che semplici clienti, dei veri e propri fan capaci come nessun altro di trasmettere la propria passione ampliando sempre più la grande community.”

I numeri

La passione per AMG batte sempre più forte in Italia e a dimostrarlo sono i numeri che il marchio ha registrato lo scorso anno: nel 2024 infatti sono stati oltre 3.200 gli appassionati che hanno scelto uno dei modelli ad alte prestazioni della Stella con il 39% delle vendite concentrato sui prodotti della piattaforma MFA, 18% su GLE, GLE Coupé e Classe E, il 12% su Classe G, il 17% su Classe C e GLC e il restante 1% distribuito sul resto della gamma. Dal punto di vista delle motorizzazioni, il 62% dei clienti ha scelto il 4 cilindri, il 15% si è invece orientato sul 6 cilindri e infine il 22% sull’8 cilindri. Attualmente la gamma Mercedes-AMG conta 22 modelli distribuiti su oltre 40 varianti, tra ‘performance car’, ‘sports car’ e ‘street legal race car’: dalle compatte ai SUV, passando per Berline, Station Wagon, Shooting Brake, Coupé, Roadster e Cabrio. Da 306 a a 639 CV + 204 CV; 4, 6 e 8 cilindri, due e quattro ruote motrici 4MATIC, anche in versione mild-hybrid, plug-in hybrid e full electric. In Italia la rete di vendita può contare su 13 AMG Performance Center, con diverse attività in pista dell'AMG Driving Academy oltre a iniziative come le driving experience dei Performance Tour. Per chi volesse poi avvicinarsi al brand, è possibile scegliere anche un usato attraverso il programma AMG Certified, dedicato esclusivamente alla gamma ad alte prestazioni della Stella