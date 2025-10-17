Villa La Massa Excellence 2025, l'evento dedicato alle supercar

Dal 17 al 19 ottobre a Firenze ritorna l’evento automobilistico dedicato all’alta ospitalità e alle più belle supercar
Dal 17 al 19 ottobre 2025, il parco di Villa La Massa a Firenze ospita una nuova edizione di Villa La Massa Excellence, l’appuntamento che unisce motori e lifestyle, tra l’eleganza toscana e la passione per le supercar, come forma d’arte e simbolo di innovazione. Dopo il successo delle prime edizioni, il concorso torna con una selezione esclusiva di vetture in edizione limitata firmate Ferrari, Porsche, Bugatti, McLaren, Mercedes-Benz, BMW e piccoli produttori di hypercar speciali.
A giudicare il concorso una serie di esponenti dall’automotive all’arte, dal design alla fotografia. Tra i nomi: Laura Confalonieri, Katarina Kyvalova, Maria Mantero, Clara Bona, Fabio Filippini, Stefano Guindani e Marco Makaus, guidati dal presidente Massimo Delbò. Accanto alla giuria ufficiale, anche i bambini fino a 12 anni e il pubblico potranno esprimere le proprie preferenze.
Il programma 2025
Venerdì 17 ottobre
ore 19:00 - Aperitivo di benvenuto in Piazza Arno a Villa La Massa
ore 20:00 - Cena di benvenuto al Ristorante Il Verrocchio
Sabato 18 ottobre
ore 10:00 - Car Show, apertura dei cancelli al pubblico
ore 15:00 - Car parade nei giardini di Villa La Massa con premiazioni
ore 20:00 - Cena stellata al Ristorante «Atto» di Vito Mollica presso Palazzo Portinari Salviati, nel
cuore di Firenze con la proclamazione del vincitore del Best of Show – Coppa d’Oro Villa La Massa
ore 23:30 – Party a Villa La Massa
Domenica 19 ottobre
ore 9:30 – Partenza per il driving Tour nel Chianti (gli ospiti che sceglieranno il pacchetto con soggiorno avranno l’opportunità di partecipare alla driving experience guidando la propria auto o una 500 Abarth)
ore 12:30 - Farewell Lunch a Monteriggioni
Biglietti e pacchetti esclusivi
Il pubblico potrà accedere alla giornata di sabato 18 ottobre con un day pass da 80 euro, che include l’ingresso al Car Show, la parata e le premiazioni. Per chi desidera vivere l’esperienza completa, sono disponibili pacchetti da due notti a Villa La Massa con tariffe a partire da 2.630 euro a persona.