Villa La Massa Excellence 2025, l'evento dedicato alle supercar

Motori

Dal 17 al 19 ottobre a Firenze ritorna l’evento automobilistico dedicato all’alta ospitalità e alle più belle supercar

Dal 17 al 19 ottobre 2025, il parco di Villa La Massa a Firenze ospita una nuova edizione di Villa La Massa Excellence, l’appuntamento che unisce motori e lifestyle, tra l’eleganza toscana e la passione per le supercar, come forma d’arte e simbolo di innovazione. Dopo il successo delle prime edizioni, il concorso torna con una selezione esclusiva di vetture in edizione limitata firmate Ferrari, Porsche, Bugatti, McLaren, Mercedes-Benz, BMW e piccoli produttori di hypercar speciali.

A giudicare il concorso una serie di esponenti dall’automotive all’arte, dal design alla fotografia. Tra i nomi: Laura Confalonieri, Katarina Kyvalova, Maria Mantero, Clara Bona, Fabio Filippini, Stefano Guindani e Marco Makaus, guidati dal presidente Massimo Delbò. Accanto alla giuria ufficiale, anche i bambini fino a 12 anni e il pubblico potranno esprimere le proprie preferenze.

Il programma 2025

Venerdì 17 ottobre

  • ore 19:00 - Aperitivo di benvenuto in Piazza Arno a Villa La Massa

  • ore 20:00 - Cena di benvenuto al Ristorante Il Verrocchio

Sabato 18 ottobre

  • ore 10:00 - Car Show, apertura dei cancelli al pubblico

  • ore 15:00 - Car parade nei giardini di Villa La Massa con premiazioni

  • ore 20:00 - Cena stellata al Ristorante «Atto» di Vito Mollica presso Palazzo Portinari Salviati, nel

  • cuore di Firenze con la proclamazione del vincitore del Best of Show – Coppa d’Oro Villa La Massa

  • ore 23:30 – Party a Villa La Massa

Domenica 19 ottobre

  • ore 9:30 – Partenza per il driving Tour nel Chianti (gli ospiti che sceglieranno il pacchetto con soggiorno avranno l’opportunità di partecipare alla driving experience guidando la propria auto o una 500 Abarth)

  • ore 12:30 - Farewell Lunch a Monteriggioni

 

Biglietti e pacchetti esclusivi

Il pubblico potrà accedere alla giornata di sabato 18 ottobre con un day pass da 80 euro, che include l’ingresso al Car Show, la parata e le premiazioni. Per chi desidera vivere l’esperienza completa, sono disponibili pacchetti da due notti a Villa La Massa con tariffe a partire da 2.630 euro a persona.

