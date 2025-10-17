Villa La Massa Excellence 2025, l'evento dedicato alle supercar

Dal 17 al 19 ottobre 2025, il parco di Villa La Massa a Firenze ospita una nuova edizione di Villa La Massa Excellence, l’appuntamento che unisce motori e lifestyle, tra l’eleganza toscana e la passione per le supercar, come forma d’arte e simbolo di innovazione. Dopo il successo delle prime edizioni, il concorso torna con una selezione esclusiva di vetture in edizione limitata firmate Ferrari, Porsche, Bugatti, McLaren, Mercedes-Benz, BMW e piccoli produttori di hypercar speciali.

A giudicare il concorso una serie di esponenti dall’automotive all’arte, dal design alla fotografia. Tra i nomi: Laura Confalonieri, Katarina Kyvalova, Maria Mantero, Clara Bona, Fabio Filippini, Stefano Guindani e Marco Makaus, guidati dal presidente Massimo Delbò. Accanto alla giuria ufficiale, anche i bambini fino a 12 anni e il pubblico potranno esprimere le proprie preferenze.