Maserati, il ritorno a Modena di GranTurismo e GranCabrio

Si apre un nuovo capitolo della storia di Maserati. Il Tridente rimette Modena al centro, riportando nello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti la produzione della gamma GranTurismo e GranCabrio. Il rilancio del sito è avvenuto in occasione di una soirée al Teatro Comunale di Modena Pavarotti-Freni, dove sono salite sul palco anche le nuove Maserati GranTurismo Meccanica Lirica One-Off e GranCabrio Meccanica Lirica One-Off, versioni esclusive della sportiva del marchio emiliano. Un’occasione per celebrare anche il legame con la città e con la sua tradizione musicale, legandola alla storia di un modello che dal 1947 con la A6 1500 ha aperto la strada all’arrivo proprio della GranTurismo.

La one-off Meccanica Lirica legata a quest’ultima è stata svelata sulle note del Nessun Dorma, eseguite dalla Filarmonica di Modena mentre l’interpretazione di Dardust ha fatto da cornice al debutto della GranCabrio. L’evento del 5 novembre, a cui hanno partecipato i vertici aziendali, di Stellantis e le istituzioni, ha dato poi il via ad una serie di iniziative legate al Tridente, rivolte a clienti e soci fino alla parata conclusiva fino al Museo Panini che si è svolta domenica 9 novembre.